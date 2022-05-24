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Esenyurt'ta 17 yaşındaki Rabia'nın şüpheli ölümü: Yanında olan arkadaşlarından ikisi tutuklandı

24 Mayıs 2022 20:14

Esenyurt'ta bir sitenin 10'uncu katından 'düşerek' hayatını kaybettiği belirtilen Rabia Yaman'ın (17) olay sırasında yanında olan 3 arkadaşından 2'si tutuklandı.

Olay, dün akşam saat 18.30 sıralarında Esenyurt'ta lüks bir sitede meydana geldi. Sitenin 10'uncu katından düştüğü belirtilen Rabia Yaman, hayatını kaybetti.

Olaydan sonra Yaman'la aynı evde olan E.C.A. (14), Volkan C. (19) ve Mehmet K. (24) gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Volkan C. ve Mehmet K. "Başkasını yönlendirme şeklinde intiharın gerçekleşmesi" suçundan tutuklanırken, E.C.A. ise serbest bırakıldı.(DHA)

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