Esenyurt Polis Merkezi'nde ölen Birol Yıldırım'ın davasını takip eden gazeteci Canan Coşkun: Polislerden biri "İnşallah sizin de başınıza gelir" diyerek tehdit etti

İstanbul Esenyurt Polis Merkezi'nde polisler tarafından dövülerek öldürüldüğü iddia edilen Birol Yıldırım'ın ölümüne ilişkin olarak görülen davanın ilk duruşması görülürken, gazeteci Canan Coşkun, bir polis tarafından tehdit edildiğini söyledi.

İstanbul Esenyurt Polis Merkezi'nde 6 Haziran günü polisler tarafından dövülerek öldürüldüğü iddia edilen Birol Yıldırım'ın ölümüne ilişkin görülen davada 1'i tutuklu komiser yardımcısı, 11'i polis memuru olmak üzere 12 kişi hâkim karşısına çıktı.

Gazeteci Canan Coşkun, gazetecilerin, "duruşmanın SEBGİS ile kayda alınması için" duruşma salonundan dışarı çıkarıldıklarını söyledi.

Duruşmayı takip eden Canan Coşkun, “Koridorda salondan çıkarılan polisler tweetlerimi birbirlerine gösteriyordu. Polislerden biri ‘İnşallah sizin de başınıza gelir’ diyerek tehdit etti. Hâkime tehdit edildiğimizi söylediğimde ‘Savcılığa bildirin’ dedi” ifadelerini kullanarak yaşadıklarını anlattı.

Twitter'dan paylaşım yapan Coşkun'un ifadeleri şöyle:

"Esenyurt Karakolu’nda 5 Haziran’ı 6 Haziran’a bağlayan gece polisler tarafından öldürülen #BirolYıldırım’ın davası Büyükçekmece Adliyesi’nde başladı. 12 kişilik duruşma salonunda 50 kişiden fazlayız.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdür Yard. olduğunu söyleyen biri salondaki basın mensuplarını çıkarmaya çalıştı. O sırada hâkim de salondaydı. Hâkim, salonda bir gazetecinin kalmasına izin verdi. Salona doluşan polisler de çıkarıldı.

Duruşmanın SEBGİS ile kayda alınması için dışarı çıkarıldık. Koridorda salondan çıkarılan polisler tweetlerimi birbirlerine gösteriyordu. Polislerden biri 'İnşallah sizin de başınıza gelir' diyerek tehdit etti. Hâkime tehdit edildiğimizi söylediğimde 'Savcılığa bildirin' dedi.

Hâkimden fayda yok. Müştekiler ayakta, polisler oturuyor. Kapıdaki polisler zaten Birol Yıldırım’ı öldüren meslektaşlarıyla dayanışmaya gelmiş. İnsan adliyede zarar verecekler diye polislerden korkar mı ya?!

Tutuklu komiser yardımcısı İsmail Alperen Salman ifadesini bitirirken hâkim 'Herhalde tahliyenizi talep ediyorsunuz' dedi. Salman da tabii ki diyerek kumpas ile kuşatma altında olduklarını söyledi.

Polisler sürekli olarak öldürülen Birol Yıldırım’ın alkollü olduğunu söyleyip duruyor. Hâkim biraz önce 'Koku geliyor muydu' diye sordu polise. Yıldırım’ın avukatlarına da kısıtlı soru sorduruyor.

Duruşma başından itibaren davayı dayanışmaya gelen polisler ve sanık avukatlarının yürüttüğünü rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu tweetleri hâkime şikayet ettiler. Esenyurt İlçe Emniyet Müdür Yard. olduğunu söyleyen kişi biraz önce bir gazeteciyi yaka paça salondan attı.

Sanık avukatları, buradan bilgi verdiğim için hâkime tweetlerimi göstererek bir kez daha şikayet etti. Hâkim, tweetlerin basın özgürlüğü kapsamında olduğunu söyledi."

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