Esenyurt dehşetinde saldırıya uğrayan kadın öldü

Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)-ESENYURT\'ta, boşanma davaları süren eşi tarafından silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralanan Derya Çolak hayatını kaybetti. Olaydan sonra intihara teşebbüs eden Vedat H.\'nin ise tedavisi sürüyor.

Esenyurt Talatpaşa Mahallesi 1008 Sokak\'ta, 9 Nisan\'da meydana gelen olayda, işe gitmek için evden çıkan Derya Çolak, boşanma davaları süren eşi Vedat H. tarafından kurşun yağmuruna tutulmuştu. Saldırı sonucu Çolak, kanlar içinde kalarak ağır yaralanırken, eski eşi Vedat H. de başına ateş ederek intihara teşebbüs etti.

Saldırı gününden bu yana yoğun bakımda tedavisi süren Derya Çolak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Vedat H.\'nin ise, tedavisi sürüyor.

