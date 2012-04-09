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Esenyurt Belediyesi'ne haciz üzerine haciz geldi

Esenyurt Belediyesi borç batağına batınca belediyenin gayrimenkullerinden makam aracına varıncaya kadar bütün malvarlıklarına haciz kararı kondu

09 Nisan 2012 09:12

İstanbul Esenyurt Belediyesi'ne haciz üzerine haciz geldi. Borç batağına batınca belediyenin gayrimenkullerinden makam aracına varıncaya kadar bütün malvarlıklarına haciz kararı kondu.

Hacizden dolayı makam aracında 6 aydır yakalama kararı bulunmasına rağmen trafiği atlatmayı başaran Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu, Radikal’e yakalandı. Makam aracı ile ilgili yakalama kararı bulunduğunu ve borçların neden ödenmediğini sorduğumuz Kadıoğlu ise: “Yakala, başka işin yok mu” diyerek aracına bindi ve hızla uzaklaştı.

 

3 yılda haciz yağmuru

 

İstanbul Esenyurt Belediyesi çeşitli şirketlere olan borçlarını ödeyemediği için son üç yılda haciz davası yağmuruna tutuldu. Milyonlarca lira borcu bulunan Esenyurt Belediyesi, ödenek sıkıntısı yaşandığı gerekçesiyle borçları ödeyemedi. Bunun üzerine paralarını tahsil edemeyen alacaklılar soluğu icra dairelerinde aldı.

Neticede Esenyurt Belediyesi’nin onlarca taşınmazı, belediye aracı üzerine haciz kararı kondu. Buna rağmen borçlar ödenmeyince Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu’nun kullandığı makam aracına da haciz kararı konuldu. İstanbul 3. İcra Dairesi ise 12 Ekim 2011’de 8 ayrı haciz kararı bulunan makam aracının bağlanması için yakalama kararı verdi. Ancak Belediye Başkanı Kadıoğlu, üzerinde yakalama kararı bulunan makam aracını kullanarak trafik polislerini atlatmayı başardı.

Radikal, önceki gün Esenyurt Belediye Binası’nda park edilmiş vaziyette bulunan makam aracını takip etti. Kadıoğlu makam aracıyla Fatih’te- ki Büyükşehir Belediye Binası’na kadar gitti.
 

Yol boyunca hiçbir çevirmeye takılmayan aracı Büyükşehir Belediye Binası’nda yakalayınca borçların neden ödenmediğini sorduğumuz Kadıoğlu ise aracıyla ilgili “yakala..., başka işin yok mu” diyerek tepki gösterdi. Sorularımızı yanıtsız bırakan Kadıoğlu aracına binerek hızla uzaklaştı.

 

Neden yakalanmıyor?

 

Üzerinde hacizden dolayı yakalama kararı bulunan araçlar için icra müdürlükleri tarafından karar UYAP Sistemi’ne giriliyor. Sisteme girilen bilgilerin ardından araçlarla ilgili karar anında sistemde gözüküyor. Araç ile ilgili trafik polislerinin plaka sorgulaması yapmasının ardından ise araç çekici yardımıyla bağlanıyor. Ancak resmi plakaya sahip olan ‘makam aracı’ polislerin hiç dikkatini çekmemiş olacak ki 6 aydır yakalama kararı bulunmasına rağmen bağlanmamış.


 

 

 

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