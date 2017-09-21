Esenyurt Belediyesi'den Van'a yaşam merkezi

Orhan AŞAN- Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- İSTANBUL\'da Esenyurt Belediyesi ile Van\'ın merkez İpekyolu Belediyesi tarafından \'Kardeş Belediyecilik\' protokolu kapsamında ilçeye bağlı Esenler Mahallesi\'nde \'Necmi Kadıoğlu Yaşam Merkezi ve Park Projesi\'nin temeli atıldı. Belediye Başkanı Kadıoğlu, yaşam merkezine isminin verilmesini istemedi. Kadıoğlu, \"Ben istirham etsem Van için daha anlamlı olmasını düşüneceğiniz kıymetli değerlerinden bir zatın adını ya da bu topraklar için mücadele ederken şehit olmuş vatan evlatlarından birinin adını versek daha anlamlı olur\" dedi.

İpekyolu ilçesi Esenler Mahallesi\'ndeki temel atma törenine, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftçi, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya ile Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı Gülşen Orhan ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Temel atma törenie katılan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu , konuşmasına HDP\'nin Van mitinginde konuşan Osman Baydemir\'i eleştirerek başladı. Vali Zorluoğlu, uzunca bir aradan sonra Van\'ın yeniden gerçek belediyecilikle ve halkın günlük yaşamını kolaylaştıran, konforunu arttıran bir hizmet anlayışı ile tanıştığını belirterek şöyle konuştu:

\"Hükümetimizin bölgemize yaptığı pozitif ayrımcılık ve verdiği büyük destekle gerek Van merkezde gerek ilçelerde çok büyük projeler tek tek hizmete giriyor. Bugün de bunlardan birini sizlerle beraber temelini atılıyoruz. Bu hizmetin gerçekleşmesine vesile olan Esenyurt Belediye Başkanımıza, hem de isim konusunda gösterdiği incelik konusunda tebrik ediyorum. 2017\'de sadece Büyükşehir Belediyesi olarak ilçelerimizde mahallelerimizde 250 milyon liranın üzerinde yol yatırımı yaptık. Bu 600 kilometre sıcak asfalta denk geliyor. Merkez ve ilçelerde yeni parklar, yaşam merkezleri oluşturuldu. Şehir trafiğini rahatlatacak yeni yollar kavşaklar projelendiriliyor. Önümüzdeki yıl vatandaşların hizmetine sunulacak. Eğitime büyük önem veriyoruz 238 okulu onararak öğrencilerimizin hizmetine sunduk. Vatandaşımızda bu hizmetler büyük memnuniyet veriyor. Ancak bundan rahatsız olanlar var. Bazı kesimler bu durumdan hoşnut değil. Dün burada HDP\'nin mitingi vardı. Burada konuşan sayın milletvekili, Edremit\'te yaptığı çalışmalarla halkın gönlünde taht kuran, kaymakam ve belediye başkan vekili arkadaşım için şöyle bir şey söyledi; \'Edremit\'te kaymakam ve belediye başkanı ihaleye fesat karıştırdığı için görevden alınmış\' dedi. Bu külliyen yalan, uydurmadır. Belediye başkanımız görevinin başındadır ve vatandaşa hizmet için hepimiz gibi gününü gecesine katmaktadır. Bu bakımdan vatandaşlarımızın bu tür asparagas haberlere itibar etmemesini istiyorum.\"

\'BİZE ŞAN DEĞİL, DUA LAZIM\'

Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu ise yaşam merkezine verilen ismin değiştirilmesini istedi. Kadıoğlu, şöyle konuştu:

\"Kaymakam ve Belediye Başkanı Cemil bey, bana böyle bir yatırımla geldiğinde kendisine \'Öyle bir yer seç ki orada oturan vatandaşlarımız, yol bakımında, sosyal alan bakımında yeşil alan bakımında hizmete muhtaç olsunlar\' dedim. \'Bu zor bir iştir öyle bir yerin varsa hemen girelim\' dedim. Çevreye baktığımda oldukça uygun bir yer. Bu projeyi seneye bitireceğiz. Bu projeye benim adımı vermişsiniz. Ben istirham etsem Van için daha anlamlı olmasını düşüneceğiniz kıymetli değerlerinden bir zatın adını ya da bu topraklar için mücadele ederken şehit olmuş vatan evlatlarından birinin adını versek daha anlamlı olur. Bize şan lazım değil bize dua lazım. Kardeşlik olsun, birlik beraberlik olsun, sevgi olsun inancımız gereği bu topraklar üzerinde bir medeniyet kurduk onu devam ettirelim.\"

\'GİRİLEMEZ, GİDİLEMEZ DENİLEN SOKAKLARI AYDINLATTIK\'

İpekyolu Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, \'Girilemez, gidilemez\' denilen karanlık sokakları hizmet aşkıyla aydınlattıklarını söyledi. Öztürk, devlet olanaklarının doğru zaman ve doğru yerde, milletin emrinde kullanıldığı zaman, neler yapılabileceğini bugün gösterdiklerini anlatırken şöyle dedi:

\"Bugün; Kardeş belediyecilik kavramının hayata geçirildiğinden neler yapılabileceğini, huzur ortamının hizmet ortamı olduğunun en güzel örneğidir. Göreve başladığımdan 10 aydan bu yana mesaimizi gece gündüz gerek altyapı, gerek üstyapı, gerekse kültürel ve sosyal hizmetlerimizi vatandaşımızın, huzuru, refahı ekseninde planladık ve hayata geçirdik. Yeni yollarımız, parklarımız, çiftçilerimize desteğimiz, sosyal yaşam merkezimiz hep aynı hedef yani vatandaşlarımıza hizmet için daha modern, daha yaşanılabilir bir İpek Yolu\'ydu ve bu doğrultuda çabaladık. Bu çerçevede yapılan hizmetlerimizden \'Engelsiz Yaşam Akademisi\' belki kendi alanında yapılan Türkiye\'nin önde gelen 3 merkezinden biri oldu. Engelleri insan sevgisiyle dolu yüreklerimiz, devletimizin ve hükümetimizin desteği, ekiplerimizin öz verili çalışmalarıyla ortadan kaldırdık. Girilemez, gidilemez denilen karanlık sokaklarımızı hizmet aşkımızla aydınlattık. Projenin planlama ve planlama aşamasında kardeş belediyemiz olan Esenyurt belediyesi, İpekyolumuza yapılacak bu merkezi adeta kendi sınırları içerisindeymişçesine sahiplendiğini, desteğini esirgemediğini halka hizmetin hakka hizmet olduğu bilinciyle destek verdiğini gördük.\"



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