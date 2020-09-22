Esenyurt Belediyesi'nde usulsüzlük iddiası: 21 kat izinli bina inşaatı 37 kata yükseltilmiş

İstanbul Esenyurt Belediyesi tarafından Turgut Özal Mahallesi'nde D-100 karayolu üzerinde yer alan Empire İstanbul projesinde bir dizi usulsüzlük yapıldığı ileri sürüldü. 19 Haziran 2017’de dönemin AKP’li belediye başkanı Necmi Kadıoğlu tarafından 21 kat yapılması için söz konusu binaya ruhsat verildi. 3 ay sonra 29 Eylül 2017’de kat sayısı önce 27’ye aynı gün yapılan ikinci başvuruyla 37 kata yükseltildi. İnşaatın müteahhidi YTH Yapı Gayrimenkul şirketi.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, ilçe belediyesi yönetimi CHP'ye geçince inşaata ilişkin inceleme başlatıldı. İncelemeler sonucunda söz konusu kat artışı için emsal (imar hakkı) transferi yapılmadığı belirlendi.

Emsal transferi yapılmadan kat artışı yapıldığı için de belediyenin milyonlarca lira zarara uğratıldığı tespit edildi.

Ayrıca 20 kat olarak ilk ruhsatı verilen binanın kat artışı için yapılan ikinci ve üçüncü başvurusunda mimar, statik, elektrik ve mekanik sorumlularının değiştiği ancak buna rağmen herhangi bir muvaffakat (izin) belgesi düzenlenmediği öğrenildi.