T24 LogoT24 Logo
Gündem

Esenyurt Belediye Meclisi'nde konut mağdurlarına destek önerisi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

Belediye başkanı Bozkurt, "Yaratmış olduğunuz bir kangren var" diyerek sitem etti

10 Temmuz 2021 10:00

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde müteahhitlerin yarım bıraktığı inşaatların belediye desteğiyle tamamlanmasını da hedefleyen ve ilçe meclisine getirilen teklif, AKP ve MHP’li meclis üyelerinin oylarıyla reddedildi. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, karara tepki göstererek “Yaratmış olduğunuz bir kangren var. Esenyurt, Türkiye’nin her bir bölgesinde imar yolsuzlukları ile anılıyor” dedi. 

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre,  Bozkurt, temmuz ayının ilk meclis toplantısı gündemine getirdiği teklifle Esenyurt’ta müteahhitlerin yarım bırakarak kaçtığı inşaatların tamamlanması için belediyeye ait Derman şirketine sermaye artırımı talep etmişti. Teklif, oybirliğiyle komisyona sevk edilmişti. Meclisin ikinci oturumu önceki gün gerçekleşti. Üreticiden tüketicilere aracısız sağlıklı gıda ulaştırmak, yarım kalan inşaatlar, kentsel dönüşüme giremeyen binaların tamamlanması gibi konuları hedefleyen teklif, AKP’li ve MHP’li meclis üyelerinin oylarıyla reddedildi.

AKP grubunun teklifin görüşüldüğü sırada şirkete yönelik eleştirilerine de yanıt veren Bozkurt, “Yaratmış olduğunuz bir kangren var" diyerek sitem etti.

istanbulesenyurtmeteahhitinşaatbelediye desteğiönergeakpmhpKemal Deniz Bozkurt
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24