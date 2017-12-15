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 ESENYURT BELEDİYE BAŞKANI KADIOĞLU İSTİFA ETTİ

"Necmi Kadıoğlu bugün itibariyle kendi isteğiyle görevinden istifa etmiş, buna ilişkin yazılı talebini valilik makamına iletmiştir" "Sayın belediye başkanımız son 3 yıldır muhtelif sağlık sorunları nedeniyle tedavi görmektedir"  " Sorumlu olduğu ilçenin

15 Aralık 2017 15:26

\"Necmi Kadıoğlu bugün itibariyle kendi isteğiyle görevinden istifa etmiş, buna ilişkin yazılı talebini valilik makamına iletmiştir\"

\"Sayın belediye başkanımız son 3 yıldır muhtelif sağlık sorunları nedeniyle tedavi görmektedir\" 

\" Sorumlu olduğu ilçenin ve Esenyurt halkının ihtiyacı olan hizmetlerin üretilmesinde ve yerine getirilmesinde bu sağlık sorunlarının engel olmaya başlayacağı kaygısı ile böyle bir istifa kararı almış bulunmaktadır\" 

Haber: İbrahim YILDIZ - İSTANBUL DHA
Esenyurt Belediyesi\'nden yapılan açıklamada \"Belediye Başkanımız Necmi Kadıoğlu kendi isteğiyle görevinden istifa etti\" denildi.
Yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:
\"Mart 2004 tarihinde yapılan yerel seçimlerde belediye başkanlığı görevine seçilip yaklaşık 13 yıl 8,5 aydır görevini aralıksız yürüten belediye başkanımız sayın Necmi Kadıoğlu bugün itibariyle kendi isteğiyle görevinden istifa etmiş, buna ilişkin yazılı talebini valilik makamına iletmiştir. Sayın belediye başkanımız son 3 yıldır muhtelif sağlık sorunları nedeniyle tedavi görmektedir. Sorumlu olduğu ilçenin ve Esenyurt halkının ihtiyacı olan hizmetlerin üretilmesinde ve yerine getirilmesinde bu sağlık sorunlarının engel olmaya başlayacağı kaygısı ile böyle bir istifa kararı almış bulunmaktadır. Sayın belediye başkanımız seçildiği günden bugüne kadar Esenyurt ilçesine ve halkına olan duyarlılık sebebiyle almış olduğu bu kararı saygıyla karşılıyoruz\"

Görüntü Dökümü:
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Kadıoğlu\'nun arşiv görüntüleri

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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