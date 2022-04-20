Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt: Esenyurt nüfusunun yaklaşık yüzde 25'i yabancı uyruklu

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt: "Esenyurt Türkiye'nin en kalabalık ilçesi. 977 bin vatandaş yaşıyor. Bunların yaklaşık yüzde 25'i yabancı uyruklu." dedi.

Halk TV'de Şirin Payzın'ın sorularını yanıtlayan Bozkurt, Esenyurt'ta yaşayan yabancı uyrukluların ilçe nüfusunun yaklaşık yüzde 25'ine denk düştüğünü açıkladı.

Canlı yayında konuşan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un Esenyurt'ta yaşayan yabancı uyruklular ile ilgili yaptığı konuşmanın devamı şöyle:

"Esenyurt, Türkiye'nin en kalabalık ilçesi. 977 bin vatandaş yaşıyor. Esenyurt nüfusu da Türkiye'nin her bölgesinden gelenlerin oluşturduğu rengarenk bir ilçe. Nüfusun yaklaşık yüzde 25 kadarı da kayıtlı ve kayıtsız olmak üzere yabancı uyruklu kişilerden oluşuyor.

Tam net olmamakla birlikte yüzde 25 diyoruz. Merkezi hükümetten aldığımız resmi rakamlara göre konuşuyoruz. 2019 yılında 214 bin civarında yabancı uyruklunun Esenyurt'ta yaşadığı tespit edilmiş. O zamanlar nüfusun yüzde 24.3'üne denk düşüyordu.

2019'da kayıtlı vatandaşlar üzerinde yapılan incelemede, yaklaşık 170 bin kayıtlı vatandaşın ilçede yaşadığı belirtiliyor. Bunlardan 60 bin civarı Suriye uyruklu. Onun dışında, dünyanın 90 ülkesinden vatandaşın oluşturduğu topluluk, ilçe nüfusunun yüzde 25'ine tekabül ediyor. 250-300 bin civarında yabancı vatandaş ilçemizde yaşıyor."