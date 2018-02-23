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Esenyurt Belediye Başkanı Alatepe üniversite öğrencileri ile derse katıldı

İSTANBUL,(DHA) -İSTANBUL Esenyurt Üniversitesi öğrencisi Oğuzhan Özbinek, "Emrinizdeyiz" sloganını kullanan Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe'ye Twitter üzerinden gönderdiği mesajla üniversitesine davet etti

23 Şubat 2018 19:33

İSTANBUL,(DHA) -İSTANBUL Esenyurt Üniversitesi öğrencisi Oğuzhan Özbinek, \"Emrinizdeyiz\" sloganını kullanan Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe\'ye Twitter üzerinden gönderdiği mesajla üniversitesine davet etti. Sosyal medyadan yapılan bu çağrı ise belediye başkanını öğrenci sırasına oturttu.

Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe’nin sosyal medya hesabından yaptığı \"Emrinizdeyiz\" açıklaması, İstanbul Esenyurt Üniversitesi öğrencisi Oğuzhan Özbinek’i harekete geçirdi. Özbinek, \"Sayın Başkanım, emrinizdeyiz kelimesine istinaden sizleri Esenyurt Üniversitesi Siyaset Bilimleri 3’üncü sınıf öğrencileri ile derse girmeye davet ediyoruz\" şeklinde çağrıda bulundu. Sosyal medya üzerinden gelen çağrıyı geri çevirmeyen Alatepe, öğrencilerle birlikte sıraya oturarak İngilizce dersine katıldı. Yoklama kâğıdını da imzalayan Alatepe, dersi dinleyerek öğrencilere de eşlik etti.

Belediye Başkanı Alatepe\'yi öğrenci sırasına oturtan mesajı gönderen Oğuzhan Özbinek, davetine icabet eden Alatepe’ye\"Emir değil de estağfurullah sayın başkanım, benim sizden ricam var diye mesaj attım. Bir iki gün bir şey olmadı. Acaba silsem mi diye düşünürken sayın başkanın davetimizi memnuniyetle karşıladığını öğrendim\" şeklinde konuştu.

“ÜLKE HEDEFLERİNE ULAŞMAK İÇİN ÇOK ÇALIŞMALISINIZ”

Öğrencilere hitap eden Başkan Alatepe, ülke hedeflerine katkıda bulunmaları için çok çalışma ve kendilerini geliştirme çağrısında bulundu. Gençlerden beklentinin yüksek olduğunu dile getiren  Alatepe, şunları söyledi:

“Gençlerin bizim yaş ortalamamızı düşürmekle beraber akıl ortalamamızı yükselttikleri kanaatindeyim. Sizler bir yerlere geleceksiniz ki bizler de bir yerlerde olalım. Sürecin tıkanmaması lazım. Bizim öyle yada böyle 2023\'e adım atmamız lazım. Sizin yaşlarınızdayken benim bir hedefim yoktu. Yıl olarak bir hedefim yoktu. Şu anda bakıyorum 2023 benim hedefim. 2053 sizin hedefiniz. 2071\'de sizin çocuklarınızın, benim torunlarımın hedefi oldu. Düzen değişti, ortada hedeflerimiz var. Bunları da çalışmadan tutturmamız mümkün değil. Çok çalışmalıyız ve yanına bir şeyler ekleyerek yapabiliriz. Beklentinin yüksekliği de buradan geliyor.”

“ÖĞRENCİLERE BURS VERİLMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Esenyurt ilçesinde yürütülen projeleri de anlatan Alatepe, öğrencilere burs verilmesi için çalışmalar yaptıklarını söyledi. Kanuni engeller nedeniyle belediyenin öğrencilere burs verme imkanının olmadığını belirten Alatepe, işadamları ve sivil toplum örgütleri vasıtasıyla ihtiyaç sahibi öğrencilere burs sağlanacağını söyledi. Başkan Alatepe, dersin sona ermesinin ardından öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

(FOTOĞRAFLI/GÖRÜNTÜLÜ)

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