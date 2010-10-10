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ESENLER'DEKİ PATLAMANIN NEDENİ MAYTAP İSTANBUL (A.A)

10 Ekim 2010 18:02

-ESENLER'DEKİ PATLAMANIN NEDENİ MAYTAP İSTANBUL (A.A) - 10.10.2010 - Esenler'de 1'i çocuk 2 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan patlamanın maytaptan kaynaklandığı bildirildi. Alınan bilgiye göre, Esenler Fatih Mahallesi Aksaray Caddesi üzerinde, Süfhan Kıyanç (20) ile 9 yaşındaki Y.O'nun yaralanmasına yol açan patlamaya ilişkin soruşturma sürüyor. Emniyet yetkilileri, Kıyanç'ın sağ el baş parmağının kopmasına, serçe parmağı hariç diğer parmaklarının da ağır zedelenmesine yol açan patlamanın maytaptan kaynaklandığını belirtti.  Önce Bağcılar ardından İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülen Kıyanç, VKV Amerikan Hastanesi'ne sevk edilirken, Y.O'nun İlçe Emniyet Çocuk Büro Amirliği'ndeki işlemleri sürüyor.

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