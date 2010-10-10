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ESENLER'DEKİ PATLAMADA 2 YARALI İSTANBUL (A.A)

10 Ekim 2010 14:57

-ESENLER'DEKİ PATLAMADA 2 YARALI İSTANBUL (A.A) - 10.10.2010 - Esenler'deki patlamada biri çocuk iki kişinin yaralandığı bildirildi. Alınan bilgiye göre, Esenler Fatih Mahallesi Aksaray Caddesi'nde elindeki patlayıcı infilak eden Süfhan Kıyanç'ın (20) yanı sıra 9 yaşındaki Y.O. yaralandı. Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ayakta tedavi edilen Y.O, Bağcılar Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliğine götürüldü.  Ellerinden yaralanan Kıyanç ise aynı hastanede yapılan müdahalenin ardından İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

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