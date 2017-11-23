Esenler'de trafik kazası: 2 ağır yaralı

Soner HASIRCIOĞLU İSTANBUL,(DHA) ESENLER\'de seyir halinde giden otomobil sürücüsü, hafriyat kamyonunun altına girdi. Kaza sonrası araçta sıkışan 2 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza, Esenler\'de akşam saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, isimleri öğrenilemeyen iki kişi 23 HZ 394 plakalı otomobil ile İpek Yolu Caddesi\'nden İkitelli istikametine doğru seyir halinde giderken, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil önündeki 34 SY 1827 plakalı haftariyat kamyonyununa çarparak durdu. Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar bir yandan yardıma koşarken, bir yandan da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içinde sıkışan yaralılara müdahale etti. İtfaiye ekipleri kurtarma çalışması yaparken, sağlık görevlileri de yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yaralılar araç içinden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılar olay yerinde bulunan ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrası kamyon sürücüsü olduğunu söyleyen Barış Çoban, \"Kamyonun sürücüsü benim, bizim çalışma şantiyemiz burası. Buradan ağır ağır çıktım, sola sinyal verdim. Hızlanma şeridinden yola çıktım bir gürültü koptu. Aşağı indim dörtlerimi yaktım, arkadaşlar bana vurmuşlar\" dedi. Polis ekipleri kaza sonrası olay yerinde çalışma yaptı. Bu sırada bazı vatandaşlar ise olayın meydana geldiği yolda sürekli araçların park edilmesinden şikayet ettiği görüldü. Kazaya karışan araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza sonrası hafriyat kamyonunun hareket halinde mi yoksa park halinde olup olmadığını incelemeye aldığı öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

(FOTOĞRAFLI)