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ESENLER'DE TEKSTİL ATÖLYESİNDE YANGIN

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL (DHA) Esenler'de 6 katlı bir binanın bodrum katında bulunan tekstil atölyesinde yangın çıktı

10 Kasım 2018 02:37

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL (DHA)
Esenler\'de 6 katlı bir binanın bodrum katında bulunan tekstil atölyesinde yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binada maddi hasar meydana geldi.
Yangın, 23.00 sıralarında Nenehatun Mahallesi 173. sokakta bulunan 6 katlı bir binanın tekstil atölyesi olarak kullanılan bodrum katında çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangında atölyeden yoğun duman çıktığını gören çevredekiler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiyenin yarım saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binada maddi hasar meydana geldi.  
               
Görüntü Dökümü:
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-İtfaiye ekiplerinden görüntü
-Sokağa çıkan mahalle sakinlerinden görüntü
-Tekstil atölyesinden görüntü
-Genel ve detaylar
 

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