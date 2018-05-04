T24 LogoT24 Logo
Gündem

ESENLER'DE SOKAK ORTASINDA CİNAYET

Ersan SAN / İSTANBUL DHA Esenler'de, Ali Yusuf Dağdeviren adlı kişi, sokak ortasında tartıştığı Hasan Yılmaz'ı 7 el ateş ederek öldürdü

04 Mayıs 2018 23:05

Ersan SAN / İSTANBUL DHA
Esenler\'de, Ali Yusuf Dağdeviren adlı kişi, sokak ortasında tartıştığı Hasan Yılmaz\'ı 7 el ateş ederek öldürdü. Ali Yusuf Dağdeviren olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.
Olay, Esenler Menderes Mahallesi 302.Sokak üzerinde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, henüz belirlenemeyen nedenle sokak ortasında Ali Yusuf Dağdeviren ile Hasan Yılamz arasında tartışma çıktı. Tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. Mahallelinin kavgayı ayırmasıyla oradan ayrılan Ali Yusuf Dağdeviren, 15 dakika sonra olay yerine elinde silahla geldi. Dağdeviren sokak üzerinde Hasan Yılmaz\'a 7 el ateş ederek öldürdü. Mahallelinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, cinayetin hemen ardından Ali Yusuf Dağdeviren\'i olay yerinde gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

Görüntü Dökümü:
---------------------
-Polis ekiplerinin çalışması
-Yerdeki ceset
-Meraklı vatandaşlar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ersan SANDHA Esenler Ali Yusuf DağdevirenHasan YılmazAli Yusuf DağdevirenOlay Esenler Menderes MahallesiSokakHasan YılamzTartışmaMahallelininDağdevirenEkiplerGörüntü Dökümü Polis
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24