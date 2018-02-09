ESENLER'DE SAHTE İLAÇ OPERASYONU KAMERADA





Haber-Kamera: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA

Esenler\'de düzenlenen sahte ilaç operasyonunda 205 bin 396 kutu sahte ilaç ele geçirildi. 3 kişi gözaltına alındı.Operasyon anı polis kamerası tarafından görüntülendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya ve bir çağrı merkezi üzerinden cinsel içerikli ilaçların piyasaya sürüldüğünü belirleyerek çalışma başlattı. Polis ekipleri, Esenler İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleriyle birlikte 7 Şubat\'ta Esenler\'de 4 adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda polis ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda cinsel içerikli hap, saç serumu, zayıflatıcı çay, kilo aldırıcı besin takviyesi ve kişisel bakım ürünlerinin de arasında bulunduğu 205 bin 396 kutu sahte ilaç ile 25 bin 200 bandrol, 20 bin 3 boş fatura ve 141 cep telefonu ele geçirildi.



PİYASA DEĞERİ 8 MİLYON LİRA

Polis ekipleri, ele geçirilen sahte ilaçların yaklaşık 8 milyon lira değerinde olduğunu tespit etti. Ele geçirilen sahte ilaçlar 5 kamyona doldurularak emniyete getirildiği öğrenildi. Ele geçirilen ürünlerden bazı numuneler basın mensuplarına gösterildi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin Vatan Caddesi\'nde bulunan Güvenlik Şube Müdürlüğü\'ndeki işlemleri devam ediyor.

SAHTE İLAÇLAR İNCELEMEYE YOLLANDI

Polis ekipleri, ele geçirilen sahte ilaçlardan çeşitli numuneler alarak incelemek üzere İl Sağlık Müdürlüğü\'ne gönderdi. Sahte ürünlerle ilgili bazı ünlü firmalarında şüphelilerden şikayetçi oldukları öğrenildi.



OPERASYON ANI POLİS KAMERASINDA

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi. Polis ekiplerinin adreslerde yaptığı aramalar ve ele geçirdiği sahte ürünler görüntülendi. Polis ekipleri çağrı merkezi olarak kullanılan işyerinde de inceleme yapması ve satışa hazır kutulanmış ürünler olduğu kameralara yansıdı. Polis ekiplerinin ele geçirdiği sahte ilaçların taşınması ve kamyonetlere yüklenmesi kameralar tarafından kaydedildi.



Görüntü Dökümü

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POLİS KAMERASI

-Polis ekiplerinin işyerlerine yaptığı operasyon

-Ekiplerin adreslerdeki aramaları

-Çağrı merkezinin görüntüsü

-Ele geçirilen sahte ilaçların kamyonlara yüklenmesi

-Genel ve detaylar

AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Sergiden görüntü

-İlaçlardan görüntü

-Çuvallar içindeki ilaçlarından görüntü

-Polis ekiplerinin sahte ilaçları göstermesi

-Genel ve detaylar



