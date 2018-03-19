Esenler'de market soyan gaspçılar yakalandı



Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) ESENLER\'de market soyarken güvenlik kamerasına yansıyan 2 kişi tutuklandı.

Esenler Kazım Karabekir Mahallesi\'ndeki bir market 10 Şubat\'ta maskeli 2 kişi tarafından soyuldu. Ellerinde ise pompalı tüfek ve pala bulunan gaspçılar, müşteriler olduğu sırada girdikleri marketi soydu. Soygun anı güvenlik kamerasına yansıdı. Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili 250 kamera görüntüsünü inceleyerek şüphelilerin gasp sonrasında pompalı tüfek ve palayı attıklarını daha sonra bir minibüse binerek kaçtıklarını belirledi. Polis ekipleri kimliğini belirlediği gasp şüphelilerinin yakalanması için operasyon 16 Mart\'ta operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda şüpheli M.A.(20) ve Y.U.(21) yakalanarak gözaltına alındı. M.A.\'nın \'Uyuşturucu madde kullanmak\' suçundan, Y.U.\'nun ise \'Hırsızlık\', Uyuşturucu madde kullanmak\', \'Gasp\' ve \'Ruhsatsız tabanca taşımak\' suçlarından 6 kaydı bulunduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheli M.A. ve Y.U. çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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