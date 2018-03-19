T24 LogoT24 Logo
Gündem

Esenler'de market soyan gaspçılar yakalandı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) ESENLER'de market soyarken güvenlik kamerasına yansıyan 2 kişi tutuklandı

19 Mart 2018 16:08


Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) ESENLER\'de market soyarken güvenlik kamerasına yansıyan 2 kişi tutuklandı. 
Esenler Kazım Karabekir Mahallesi\'ndeki bir market 10 Şubat\'ta maskeli 2 kişi tarafından soyuldu. Ellerinde ise pompalı tüfek ve pala bulunan gaspçılar,  müşteriler olduğu sırada girdikleri marketi soydu. Soygun anı güvenlik kamerasına yansıdı. Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili 250 kamera görüntüsünü inceleyerek şüphelilerin gasp sonrasında pompalı tüfek ve palayı attıklarını daha sonra bir minibüse binerek kaçtıklarını belirledi.  Polis ekipleri kimliğini belirlediği gasp şüphelilerinin yakalanması için operasyon 16 Mart\'ta operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda şüpheli M.A.(20) ve Y.U.(21) yakalanarak gözaltına alındı. M.A.\'nın \'Uyuşturucu madde kullanmak\' suçundan, Y.U.\'nun ise \'Hırsızlık\', Uyuşturucu madde kullanmak\', \'Gasp\' ve \'Ruhsatsız tabanca taşımak\' suçlarından 6 kaydı bulunduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheli M.A. ve Y.U. çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. 

(FOTOĞRAF)

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KENARLIİSTANBUL DHA ESENLERKazım Karabekir MahallesiEllerindeSoygunEsenlerEmniyet MüdürlüğüMartYapılanUyuşturucuEmniyetteki

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24