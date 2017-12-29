 ESENLER'DE KUYUMCU SOYGUNU SIRASINDA ÇATIŞMA: 2 YARALI (1)

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ - İSTANBUL DHA

Esenler\'de bir kuyumcu dükkanı soygunu sırasında çıkan çatışmada 2 kişi yaralandı.

Esenler\'de bulunan kuyumcu dükkanına saat 11.00 sıralarında gelen çarşaf giymiş silahlı 3 kişi, soygun yapmak istedi. Kuyumcunun silahını çekmesi üzerine çatışma çıktı. Kuyumcu ile soygunculardar biri yaralandı. Diğer 2 soyguncu ise kaçarak uzaklaştı. Polis olay yerinde inceleme yapıyor. Kaçan soyguncuları yakalamak için ise çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

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