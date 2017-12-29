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Esenler'de kuyumcu önünde yaşanan çatışma kamerada

  Sinan BİLGİLİ/İSTANBUL, (DHA) ESENLER'de bir kuyumcu dükkanı soygunu sırasında çıkan çatışmada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı Esenler'de bulunan kuyumcu dükkanına saat 11

29 Aralık 2017 15:11

 

Sinan BİLGİLİ/İSTANBUL, (DHA) ESENLER\'de bir kuyumcu dükkanı soygunu sırasında çıkan çatışmada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı

Esenler\'de bulunan kuyumcu dükkanına saat 11.00 sıralarında gelen çarşaf giymiş silahlı 3 kişi, soygun yapmak istedi. Kuyumcunun silahını çekmesi üzerine çatışma çıktı. Kuyumcu ile soygunculardar biri yaralandı. Diğer 2 soyguncu ise kaçarak uzaklaştı. 

YAŞANANLAR AMATÖR KAMERADA
Soygunun hemen ardından yaşananları bir amatör kamera kaydetti. 
Silah seslerinin de duyulduğu görüntülerde yerde bir yaralının olduğu görülüyor. 
Polis olay yerinde inceleme yapıyor. Kaçan soyguncuları yakalamak için de çalışma başlatıldı.

(FOTOĞRAF)

 

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