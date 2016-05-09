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Esenyurt'ta kaybolan 10 yaşındaki Demirhan, ölü bulundu

Demirhan Dir dün saat 11.00 sıralarında arkadaşlarıyla oyun oynamak için İstanbul Esenyurt'taki evlerinden çıktıktan sonra kaybolmuştu

09 Mayıs 2016 11:47

İstanbul Esenyurt'ta dün sabahtan bu yana kendisinden haber alınamayan 10 yaşındaki Demirhan Dir'in cansız bedenine ulaşıldı.

Demirhan Dir, pazar sabahı saat 11.00 sıralarında arkadaşlarıyla oyun oynamak için İstanbul Esenyurt'taki evlerinden çıktı. 

Akşam geç saatler olmasına rağmen Demirhan evine gelmedi. Çocuklarının eve gelmediğini gören aile Demirhan'ı sormak için birlikte oyun oynadığı arkadaşlarının yanına gitti. Bunun üzerine arkadaşları Demirhan'ın ailesine kendilerini köpeğin kovaladığını ve Demirhan'ın da Avcılar'daki boş araziye doğru kaçtığını söyledi.

Çocukların tarif ettiği tarlaya giden aile, aramalarına rağmen bulamayarak, durumu hemen polise bildirdi. Gece olması nedeniyle olayın meydana geldiği yerde geniş çaplı arama yapamayan polis ekipleri, İstanbul Valiliği Afet ve Acil Durum Arama ve Kurtarma Birliği'den (AFAD) yardım istedi.

Gece saat 03.00 sıralarında AFAD ekipleri bölgeye gelerek kayıp Demirhan Dir'i aramaya başladı. Arama çalışmalarına polis ekipleri ve küçük çocuğun ailesi de eşlik etti. Bu sabah saatlerinde aramalar devam ederken Demirhan Dir boş bir arazide ölü bulundu.

 

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