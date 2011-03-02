Esenler'de herkes sigortalanacak

T24 - Albaraka Bank ile Esenler Belediyesi'nin işbirliği ile Esenler Gold Card çıkartıldı. Kredi kartının tüm özelliklerine sahip olan Gold Card ile kart sahiplerine ücretsiz ferdi kaza sigortası da yapılacak.





Albaraka ve Esenler Belediyesi işbirliği ile geliştirilen Esenler Gold Card, bir kredi kartının bütün özelliklerine sahip olmasının yanı sıra; hayatlarını kolaylaştırdığı ilçe sakinlerini ücretsiz ferdi kaza sigortası da yapıyor. Kart ve kullanım ücreti ödenmeden sahip olunabilen Esenler Gold Card, alışverişlerde yüzde 5-35 arasında değişen avantajlar sağlıyor. Yaklaşık bir yılda 100 bin kişinin, teknoloji ile çağdaş şehircilik anlayışını birleştiren Esenler Gold Card sahibi olması hedefleniyor.



Esenler Gold Card’ı “Esenler’i bereketlendiren kart” diye tarif eden Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, “Artık Esenler’de alışveriş daha keyifli hale gelecek” dedi. Albaraka Genel Müdürü Fahrettin Yahşi de Esenler Gold Card’ın dünyanın her yerindeki Visa veya Master Card geçerli POS cihazlarında kullanılabileceğini belirterek, “Harcamalar üzerinden ‘bereket puan’ verilecek. Kartımız aynı zamanda, tanımlanan hesap numarasından nakit çekim imkânı sunacak” diye konuştu.



Geliştirdiği birbirinden başarılı projelerle sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini veren Esenler Belediyesi, yeni bir çalışma ile vatandaşlara ekonomik katkı ve alışveriş kolaylığı sağlayacak. Esenler Belediyesi, Türkiye’de katılım bankacılığının öncüsü Albaraka ile işbirliği yaparak “Esenler Gold Card”ı ilçe sakinlerinin hizmetine sundu.



Teknoloji ile çağdaş şehircilik anlayışının birleştiği Esenler Gold Card, 2 Mart 2011 günü Esenler Kültür Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısı ile kamuoyuna tanıtıldı.



Esenler’i bereketlendiren kart

Esenler Gold Card’ı “Esenler’i bereketlendiren kart” diye tarif eden Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, “Bu kart ile ilçede yaşayan vatandaşlarımıza kentlilik bilinci ve aidiyet duygusu kazandırmayı, üye işyerlerinden indirimli alışveriş yapma imkânı, ekonomik açıdan hem vatandaşlara hem de üye iş yerlerine destek olmayı, ayrıca kart sahiplerine sigorta ayrıcalığı sağlamayı amaçlıyoruz” dedi.



Ücretsiz ferdi kaza sigortası

Esenler Gold Card’ı “boş yere ‘Esenler’i bereketlendiren kart’ diye tarif etmediğini” vurgulayan Göksu, “Esenler Gold Card, ölümlerde 10 bin TL, sakatlanmalarda 5 bin TL, tedavi masraflarında da 500 TL ödemeyi taahhüt ediyor. Bunun karşılığında vatandaş hiç prim ödemiyor. Bu bereket değil de ne? Vatandaş, Esenler Gold Card ile tüketmiş olduğu ürünleri daha ekonomik fiyatlarla alma imkanı yakalayacak. İlçedeki çok sayıda mağaza, hastane, market v.b. işyerlerinde indirimli alışveriş yapabilece. Bu alışverişlerinin sonucunda bereket puan kazanacak. Kısacası Esenler Gold Cad ile artık Esenler’de alışveriş daha zevkli hale gelecek” diye konuştu.



Yıllık ücret alınmayacak

Sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden Esenler Belediyesi’nin, benzer uygulamalardan farklı olarak çıkarılacak kartın kredi kartı özelliğinin de bulunmasını tercih ettiği ve böylece Esenler Gold Card’ın doğduğunu belirten Albaraka Genel Müdürü Fahrettin Yahşi ise, “Kredibilitesi uygun, KRS sorgulaması sorunsuz tüm Esenler sakinlerine, limitler dâhilinde ve yerinde kart basım cihazları ile Esenler Gold Card tahsis etmeyi hedefliyoruz” dedi.

Esenler Gold Card’ın dünyanın her yerindeki Visa veya Master Card geçerli POS cihazlarında kullanılabileceğini kaydeden Yahşi; “Kartı aktif kullanmaları durumunda vatandaşlarımıza, prim bedelleri bankamız tarafından karşılanmak üzere ücretsiz ferdi kaza sigortası yaptırılacak. Yıllık ücret talep edilmeyecek ve harcamalar üzerinden ‘bereket puan’ verilecek. Kartımız aynı zamanda, bakiye var ise tanımlanan hesap numarasından nakit çekim imkânı sunacak” dedi.

Yahşi, 500 bin nüfuslu Esenler’de, 1-1.5 yıl içinde yaklaşık 100 bin adet kart tahsis etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Yahşi, Esenler Belediye Başkanı Göksu adına hazırlanan Esenler Gold Card’ı da kendisine takdim etti.



Esenler Gold Card’ın özellikleri

Esenler Gold Card, bir kredi kartının bütün özelliklerine sahip olmasının yanı sıra, yaşamlarını kolaylaştıracağı Esenler sakinlerine pek çok avantaj da sağlayacak. Esenler Gold Card’ın en büyük özelliği, tüm kullanıcılarına ücretsiz ferdi kaza sigortası yapması. Esenler Belediyesi sınırları içinde faaliyet gösteren tüm esnafın ödediği harç bedelleri, Esenler Gold Card ile tahsil edilebilecek. Kullanıcılarına, Esenler Belediyesi ve İBB sosyal tesislerinde, Şehir Tiyatroları’nda, müzelerde indirim sağlayacak kart, ‘temassız’ özelliği ile de alternatif hizmetler sunabilecek. Esenler Gold Card, eğitimden sağlığa, gıdadan dekorasyona kadar pek çok alanda yüzde 5-35 arasında değişen oranlarda avantajlar sağlayacak.