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ESENLER'DE 5 ARAÇ KUNDAKLANDI  İSTANBUL (A.A)

01 Ocak 2011 11:16

-ESENLER'DE 5 ARAÇ KUNDAKLANDI  İSTANBUL (A.A) - 01.01.2011 - Esenler'de park halindeki 5 araç, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kundaklandı. Davutpaşa Mahallesi 8. Cadde üzerinde park halinde olan 5 otomobil, sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce benzin dökülerek ateşe verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu yanan araçlar söndürüldü.  Araçlarda maddi hasara neden olan kişi ya da kişilerin yakalanması amacıyla polislerce başlatılan çalışmalar sürdürülüyor.

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