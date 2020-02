Esenler depremi unutmuyor

İSTANBUL, (DHA) - Büyük Marmara Depremi\'nin yıldönümünde Esenler\'de depreme yönelik yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi veren Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, ilçede konutların yüzde 40\'ının yenilendiğini, kalanlarını da 2023\'e kadar tamamlayacaklarını söyledi.

17 Ağustos 1999\'da meydana gelen ve binlerce vatandaşın hayatını kaybetmesine, on binlerce vatandaşın yaralanmasına yol açan Marmara Depremi\'nin, 19\'uncu yılı nedeniyle Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, Esenler\'de depreme yönelik çalışmaları anlattı. Ülkemizin en aktif deprem kuşaklarının birinin üzerinde bulunduğunu ve bu sebeple depremin her zaman gündemimizin ilk maddelerinden birisi olması gerektiğini belirten Göksu, \"Geride yalnızca yıkım ve acı bırakan önemli olaylar genellikle hatırlanmak istenmiyor. 17 Ağustos, sönen umutları yeniden canlandırmak, vatandaşlara güven duygusunu yeniden kazandırmak ve depremle yaşamayı öğrenebilmek için sorumlulukları hatırlatan bir tarihtir. Biz hep bu anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Esenler\'de depreme dayanıklı sağlam konutlar üreterek muhtemel bir Marmara depremine ilçemizi hazırlamaya çalışıyoruz\" diye konuştu.

“DEPREMDEN KORUNMANIN YOLU DAYANIKSIZ BİNALARIN YENİLENMESİNDEN GEÇER\"

Ülkemizde geçmişte yaşanan depremlerin günümüzde ve gelecekte de yaşanılmasının kaçınılmaz olduğunu kaydeden Göksu, şu ifadeleri kullandı:

\"Burada en önemli husus, depremle yaşamasını öğrenmek, yaşadığımız alandaki binaları depreme dayanıklı hale getirmek ve yaşadığımız yüzyılın bilimsel verileri ışığında sahip olduğumuz bilgi, birikim ve teknolojiyi kullanarak tedbirlerimizi almamız, kurumlarımızla ve vatandaşlarımızla bir bütünlük içerisinde her zaman depreme hazırlıklı olmalıyız ve yaşanan bu büyük acıdan ders çıkarmalıyız. Çıkarılacak en büyük ders, depreme her an hazır olmak ve ondan korunmaktır. Bunun da tek yolu, depreme dayanıksız binaların yenilenmesidir.\"

“ESENLER\'İN YÜZDE 40\'I YENİLENDİ”

Esenler’deki kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında da bilgi veren M. Tevfik Göksu, şunları kaydetti:

\"Gerek devlet eliyle, gerekse özel teşebbüs eliyle son yıllarda ilçemizde büyük bir dönüşüm seferberliği yürütüyoruz. Göreve geldiğimden bu yana Esenler\'deki konutların yaklaşık yüzde 40\'ı yenilendi. Yaklaşık 57 bin konutun daha yenilenmesi gerekiyor. Bunlardan 40 binini belediyemize devredilen askeri araziye taşıyarak yenileyeceğiz. Metris Kışlası alanına taşınacak 40 bin konut içerisinde bulunan 16 bin 500 konut donatı alanları üzerinde bulunuyor. Donatı alanları halkın ortak kullanım alanıdır ve imara kapalıdır. Zamanında nasıl olmuşsa yapılaşmaya izin vermişler. Biz bu 16 bin 500 konutu Metris Kışlası arazisine taşıdıktan sonra donatı alanlarını vatandaşın kullanımına açacağız. Buraların plan fonksiyonu ne ise onu yapacağız. Yol, yeşil alan, okul, karakol, ibadet yeri, sağlık tesisi gibi alanlar olarak vatandaşın kullanımına sunacağız. Böylece şimdiki Esenler büyük ölçüde ferahlayacak, vatandaşlarımız yoğunluktan kurtarılacak. Geri kalan 17 bin konutu da yerinde dönüşümle yenileyeceğiz. Hedefimiz, 2023 yılına kadar Esenler\'in tüm konutlarını yenilemek ve depreme dayanıklı hale getirmektir.\"

