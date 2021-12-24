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Esenler'de sahte içki baskını: 1 kişi tutuklandı

86 litre sahte içki ele geçirildi

24 Aralık 2021 16:03

İstanbul Esenler'de düzenlenen sahte içki baskınında; 86 litre sahte içki ele geçirilirken, 1 kişi tutuklandı. 

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri, Kemer Mahallesi'nde sahte içki imalatı ve satışı yapıldığı hakkında aldıkları bir ihbar sonrası çalışmalara başladı.

Ekipler, sahte içki satıcısı ve alıcısını suç üstü yakaladı. Evde yapılan aramada; 56 şişe içerisinde satışa hazır 86 litre sahte içki ve sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan L.T., tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA) 

İstanbulEsenlersahte içki
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