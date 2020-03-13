T24 LogoT24 Logo
Gündem

Esenler'de 7 katlı riskli bina yıkıldı

13 Mart 2020 15:02

Esenler  Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından riskli ilan edilen 7 katlı bir binayı kontrollü şekilde yıktı.

Esenler'de kentsel dönüşüm seferberliğinin başlatıldığı 2012 yılından bu yana yürütülen çalışmalar kapsamında şimdiye kadar 98 bin konuttan 56 bini yenilendi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın tespitlerine göre Esenler’de acil yıkılması gereken 40 binada da yıkımlar devam ediyor. Bu binalardan biri olan ve Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan 7 katlı ve 19 bağımsız bölümden oluşan ve daha önce boşaltılan riskli bina, Esenler Belediyesi ekipleri tarafından bugün kontrollü bir şekilde yıkıldı. (DHA)

ETİKETLER

Esenler BelediyesikatbinaÇevre ve Şehircilik Bakanı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24