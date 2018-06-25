Esenler, Cumhur İttifakı'na en çok oy veren ilçeler arasında

İSTANBUL, (DHA) - ESENLER, İstanbul Avrupa yakasında “Cumhurbaşkanlığı Seçimleri\"nde Recep Tayyip Erdoğan’a, \"Milletvekili Seçimleri\"nde ise Cumhur İttifakı\'na en çok oyu veren ilçe oldu. 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın zaferiyle sonuçlandı. Erdoğan\'ın zaferine 296 bin 833 seçmenin bulunduğu Esenler\'den de destek geldi.

İSTANBUL AVRUPA YAKASINDA ZİRVEDE

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan’a İstanbul Avrupa yakasında en fazla oyu, yüzde 67 ile Esenler verdi. Erdoğan, Esenler’den 180 bin 627 oy aldı. Esenler bu oy oranıyla İstanbul genelinde, yüzde 68.07 alan Sultanbeyli’nin ardından ikinci oldu.

Milletvekili seçimlerinde ise Cumhur İttifakı, İstanbul Avrupa yakasında yine en çok oyu Esenler’den aldı. AK Parti\'ye yüzde 56.7, MHP\'ye ise yüzde 10.8 oy veren Esenler, İstanbul genelinde yine Sultanbeyli’nin ardından Cumhur İttifakı’na en çok destek veren ikinci ilçe oldu.

2014 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan’a yüzde 66.54 oyla rekordestek veren Esenler, 2015 Kasım Genel Seçimleri\'nde ise yüzde 65.4\'lük oy oranıyla, İstanbul Avrupa yakasında AK Parti\'ye en çok oy veren ilçe olmuştu.

ZAFER, DÖRTYOL MEYDANI\'NDA KUTLANDI

Ellerinde Türk bayraklarıyla on binlerce Esenlerli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın ve Cumhur İttifakı’nın zaferini Dörtyol Meydanı\'nda kutladı. Kutlamalara; AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Benli, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, AK Parti Esenler İlçe Başkanı Umut Özkan, MHP Esenler İlçe Başkanı Suat Yılmaz da katıldı.

“HEPİMİZ TARİHE ŞAHİTLİK EDİYORUZ”

Esenler\'deki coşkulu kalabalığa seslenen Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, şöyle konuştu:

\"Bugün Dörtyol Meydanı\'nda yeni bir tarihin, yeni bir ışığın ve yeni bir bereketin başlangıcını yapıyoruz. Biz bugün aslında yeryüzündeki zalimlerin, okyanus ötesindekilerin, Avrupa\'nın değişik yerlerindekilerin, siyonist İsrail\'in, bu topraklar üstünde oynanan oyunları bozduğumuz günün başlangıcını yapıyoruz. Bugün sadece Esenler değil bugün Kudüs, Somali, Sudan, Arnavutluk, Bosna Hersek zafer şarkısı söylüyor. Bugün çok önemli bir dönüm noktasında bir zafer kazandık. İstanbul\'da Avrupa yakası birincisi olarak Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan\'a en yüksek desteği vererek yine zirveye çıkardık. Siz bugün tarihe şahitlik ediyorsunuz, şahitliğiniz hayırlı olsun.\"

MHP Esenler İlçe Başkanı Suat Yılmaz ve AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Benli de, Esenler halkına verdikleri rekor destekten dolayı teşekkür ederek, sonuçların ülke için hayırlı olması temennilerini iletti.

(FOTOĞRAFLI)