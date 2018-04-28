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Esenler Belediyesi'nden emniyete polis aracı desteği

İSTANBUL, (DHA) – ESENLER Belediyesi "Güvenli Şehir Esenler" projesinin "Güvenli Sokak" ayağı kapsamında, Esenler'in huzur ve güveni için İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne 8 polis aracı ve 6 adet motosiklet teslim etti

28 Nisan 2018 20:31

İSTANBUL, (DHA) – ESENLER Belediyesi \"Güvenli Şehir Esenler\" projesinin \"Güvenli Sokak\" ayağı kapsamında, Esenler\'in huzur ve güveni için İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne 8 polis aracı ve 6 adet motosiklet teslim etti.

Esenler Belediyesi, 2 yıl önce başlattığı \"Güvenli Şehir Esenler\" projesinde bir adım daha attı.Belediye, bu projesi ile her bir Esenler sakininin kendisini güven ve huzur içinde hissedebileceği bir ortam oluşturmayı amaçlıyor. Belediye bu amacına doğrultusunda  Esenler Emniyet Müdürlüğü\'ne 8 polis aracı ve 6 adet motosiklet desteğinde bulundu. Araçlar  Dörtyol Meydanı\'nda düzenlenen törenle emniyete yetkililerine teslim edildi.

\"Esenler\'in güven ve huzuru için\" sloganıyla düzenlenen \"Polis Araçları Teslim Töreni\"ne; Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Esenler İlçe Emniyet Müdürü Cihat Dağdeviren, Esenler Müftüsü Halil Şekerci, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis üyeleri, İlçe Emniyet personeli, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

HER ŞEY ESENLER\'İN HUZURU VE GÜVENLİĞİ İÇİN

\"Polis Araçları Teslim Töreni\"nde konuşan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, \"Güvenli Şehir Esenler\" projesi kapsamında Esenler\'in huzur ve güven veren bir ilçe olması için çalıştıklarını belirtti. Göksu, \"3 yıldan beri \'Güvenli Şehir Esenler\' projesi için yoğun bir çalışma yapıyoruz. İş yerlerine ruhsat alırken güvenlik kamerasını zorunlu hale getirdik. Tüm sokaklarımızı güvenlik kamerasıyla donatarak 24 saat kontrol altında tutacağız. Emniyete de her zaman destek olacağız” diye konuştu.

ANAHTARLAR EMNİYET MÜDÜRÜ\'NE TESLİM EDİLDİ

Göksu\'nun konuşmasından sonra Esenler Müftüsü Halil Şekerci, başta şehit polisler olmak üzere tüm şehitler için dualar okudu. Duaların ardından Başkan Göksu, İlçe Emniyet Müdürü Cihat Dağdeviren\'e araçların anahtarlarını teslim etti. Dağdeviren, Esenler halkı adına Göksu\'ya teşekkür ederek plaket takdim etti. İkili daha sonra bir polis aracına binerek test sürüşü yaptılar. Araçlarını teslim alan polisler güvenli şehir için sürdürdükleri çalışmalara hız kesmeden devam etti. Dörtyol meydanda şüpheli gördükleri şahısları çeviren polisler GBT kontrolünde bulundu.

 

(FOTOĞRAFLI/GÖRÜNTÜLÜ)

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