Esenler Belediyesi Ömür İstanbul projesini tanıttı

İSTANBUL, (DHA) - Esenler Belediyesi, ESKON A.Ş. ve Efitaş İnşaat ortaklığı ile yeni bir konut projesi olan Ömür İstanbul\'u hayata geçirecek.

Tekstilkent Ramada Otel\'de düzenlenen lansmana, Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, Ömür İstanbul Teknik Başkan Yardımcısı Proje Sorumlusu Orhan Oğuz Türk, Eskon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Aydın, Efitaş İnşaat Genel Koordinatörü Tarık Uğur Tayfur ve pek çok vatandaş katıldı. Merkezi konumuyla dikkat çeken Ömür İstanbul projesinin detayları, yoğun ilgiyle takip edildi.

“ESENLER’DE BOZUK KENTLEŞMEDEN DOLAYI NEFES ALINAMIYOR”

Programda kentsel dönüşüme neden ihtiyaç duyulduğunu açıklayan Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, şunları söyledi:

\"İstanbul’un merkezinde yer alan bizim gibi ilçeler, özellikle 1980 sonrası olan göçlerle beraber, yoğun ve çarpık bir kentleşme içerisine girmiştir. Bununla birlikte gerçekten plansız, teknik hizmetlerden yoksun ve öylesine beton yığını haline gelmiş ki artık nefes alamaz durumdayız. Esenler, nefes alınamaz hale gelen ilçelerden birisidir. Esenler, İstanbul’da metrekareye en fazla insan düşen ilçedir. Bu yapılaşma süresi içerisinde her türlü mühendislik hizmetlerinden ve planlamadan yoksun yaklaşık 500 bin insanın yaşadığı bir şehir kurulmuş. Bu çerçevede baktığınızda bizler, bir taraftan şehrin güvenli olmasını, bir taraftan şehirde yaşayan insanların güvenli konutlara kavuşmasını, bir taraftan da şehrin sosyal dokusunun korunmasını amaçlıyoruz.”

“KENTSEL DÖNÜŞÜM İLE OLASI MARMARA DEPREMİNE KARŞI ÖNLEM ALIYORUZ”

Yenilenmesi gereken 100 bin konuttan 26 binini yenilediklerini belirten Esenler Belediye Başkanı Göksu, geriye kalan 74 bin konutun da acilen yenilenmesi gerektiğine vurgu yaptı. Göksu, konutların neden yenilenmesi gerektiğini, “Olası bir Marmara depremi, olası bir afete karşı önlem almaya çalışıyoruz. Konutlarımızı yenilemeye çalışıyoruz ki şu anda kentsel dönüşüm bağlamında en fazla konutu yıkmış ve hak sahiplerine teslim etmiş ve 26 bin konutu yenileyip ortalama 6 bin toplu konut yapmış bir belediye olarak yoğun bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz” sözleriyle dile getirdi.

Ömür İstanbul projesi ile ilgili konuşan Göksu, “Bu proje, bizim ilk kentsel dönüşüm projemizin ortaya çıkarmış olduğu bir projedir. Bu projenin Esenler açısından 2 önemli noktası vardır. Bunlardan birincisi kentsel dönüşüm projesi olarak ortaya çıkmış olmasıdır. İkincisi ise, Esenler gibi yapı stoku problemli olan ilçelerde, örnek yapı olmasıdır” diyerek sözlerini tamamladı.

ÖMÜR İSTANBUL PROJESİ

Esenler Turgut Reis Mahallesi’nde 10 bin metrekare arsa üzerinde yükselecek Ömür İstanbul projesi, 278 konut, 3 ticari ünite ve sosyal tesislerden oluşuyor. Kentsel dönüşüm projelerine örnek olarak lüks konut anlayışındaki çıtayı da yukarıya taşıyacak Ömür İstanbul\'da, 1+1\'den 4+1\'e 95 ila 310 metrekare arasında değişen farklı büyüklük ve tipte pek çok daire seçeneği bulunuyor. Ömür İstanbul projesi, Tekstilkent, Giyimkent, İSTOÇ ve hal gibi ticaret merkezleri ile İstanbul\'un iki önemli ulaşım aksı olan E-5 ve TEM otoyollarının tam ortasında yer alıyor. İstanbul’un dünyaya açılan penceresi Atatürk Havalimanı’na 15 dakika mesafedeki Ömür İstanbul projesi, 2018\'in başında hizmete açılması beklenen Tekstilkent-Giyimkent Metro İstasyonu ise projeye sadece 5 dakika uzaklıkta bulunuyor.

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