Esenler Belediyesi’nden AKP’li meclis üyesinin ortağı olduğu şirkete 893 bin TL’lik ihale

Esenler Belediyesi, “Sosyal Yardım Amaçlı Market Kartı Alımı İşi” ihalesini 8 Mayıs’ta yaptı. İhale, doğal afet gibi durumlarda yapılan 21-b maddesine “Pazarlık” usulüne göre açıldı. İhale, İBB’nin AKP’li meclis üyesi Ömer Faruk Akbulut’un ortağı olduğu şirkete verildi.

Cumhuriyet’ten Hazal Ocak’ın haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) AKP’li meclis üyesi Ömer Faruk Akbulut’un ortağı olduğu şirketin AKP’li Esenler Belediyesi’nin doğal afet gibi durumlarda yapılan 21 - b maddesine göre açtığı ihaleyi aldığı ortaya çıktı. Şirket, “Sosyal Yardım Amaçlı Market Kartı Alımı İşi” ihalesini 893 bin 500 bin TL’ye aldı.

Esenler Belediyesi, “Sosyal Yardım Amaçlı Market Kartı Alımı İşi” ihalesini 8 Mayıs’ta yaptı. İhale, doğal afet gibi durumlarda yapılan 21-B maddesine “Pazarlık” usulüne göre açıldı.

“Pazarlık” usulü (MD 21-b) ihale yönteminin seçilme nedeni, “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından özellik arz eden veya yapı veya can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ivedilikle yapılması gerekliliği idarece belirlenen hallerde veyahut idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması” ifadeleriyle açıklandı.

İhalenin yaklaşık maliyeti 949 bin 629 lira olarak belirlendi. Söz konusu ihale için 3 şirket doküman satın aldı, ancak ihaleye tek bir şirket geçerli teklif verdi. İhaleyi 893 bin 500 bin TL’ye Metropal Kurumsal Hizmetler AŞ aldı.