Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu: İBB, Covid-19'la ilgili onlarca afişimizi gece yarısı operasyonuyla söktü

Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Meclisi AKP Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, ilçede astıkları Koronavirüs tedbirleriyle ilgili afişlerin İBB ekipleri tarafından söküldüğünü ifade etti. Göksu “Koronavirüs'le mücadelede sınıfta kalan İBB, şimdi de halka hizmet eden belediyeleri engelliyor” suçlamasında bulundu. İBB yetkilileri ise, “İBB alanlarındaki izinsiz reklam afişleri indirilmiştir” bilgisi verildi.



Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu attığı tweet ile İBB’yi astıkları afişleri sökmekle eleştirdi. Koronavirüs tedbirleriyle ilgili olarak asılan afişlerin bazı bölgelerden sökülmesiyle ilgili olarak Göksu, “Koronavirüs'le mücadelede sınıfta kalan İBB, şimdi de İstanbul’a hizmet eden belediyeleri engellemeye başladı. Önceki gün Beyoğlu Belediyemizin ücretsiz maske dağıtımını durduran İBB, bu sefer de belediyemizin Covid-19 ilgili onlarca afişini gece yarısı operasyonuyla söktü” dedi.