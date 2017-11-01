Esenler Belediye Başkanı Göksu: Sanki darbe girişimini uzaylılar yapmış

İSTANBUL, (DHA) - SİLİVRİ Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi\'nde devam eden 67 sanıklı FETÖ/PDY davasını takip eden Esenler Belediyesi Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, duruşma çıkışı yaptığı açıklamada \"Bugüne kadar takip ettiğimiz dava süreçlerinde gördüğümüz o ki; sanki 15 Temmuz darbe girişimini uzaylılar yapmış, sanki o tankların içinde gördüğünüz ve insanları katleden katiller uzaydan gelmiş\" dedi.

İstanbul\'da FETÖ\'nün 15 Temmuz\'daki darbe girişiminde İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nü işgal teşebbüsü ve Esenler\'de tankların ezmesi sonucu 5 kişinin şehit olduğu, 30 kişinin yaralandığı dava, İstanbul 13\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde devam etti. Davayı, Esenler Belediyesi Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Esenler\'deki şehit aileleri ve gaziler ile birlikte takip etti.

Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi\'nde devam eden davada 23\'ü tutuklu toplam 67 sanık yargılandı. Davanın seyriyle ilgili bilgi veren Esenler Belediyesi Başkanı Göksu, şunları söyledi:

\"Bugüne kadar takip ettiğimiz dava süreçlerinde gördüğümüz o ki; sanki 15 Temmuz darbe girişimini uzaylılar yapmış, sanki o tankların içinde gördüğünüz ve insanları katleden katiller uzaydan gelmiş. Sanıklar kendi ifadelerinde hiçbir suç işlemediklerini söylüyorlar. Ama herkes buna şahit ki; o tankın içindekiler Atışalanı bölgesinde 5 tane kardeşimizi diri diri ezdi, 19 aracın üzerinden geçerek araçları pestil haline getirdi. Onları dinlerken bir tiyatro oyunu izliyormuş gibi oluyoruz. ‘İnsanın yüzü kalbinin aynasıdır’ derler. Onların kalplerinden geçenlerin yüzlerine yansıdıklarını ve katil olduklarını kendilerinin de bildiklerini görüyoruz.”

“YİĞİTLER HAİNLERDEN DAHA ÇOK VE GÜÇLÜ”

15 Temmuz’da iki şeyin aynı anda görüldüğünü ifade eden Göksu, “Biz bu topraklara ihanet edebilen kişileri görürken, aynı zamanda bu toprakların yüreğinden çıkan ve vatanın bekası için canını ortaya koyan yiğitleri varlığına tanık olduk. Yiğitlerin hainlerde daha çok ve daha güçlü olduğunu da gördük” ifadelerini kullandı.

Göksu, Türk halkının görülen 15 Temmuz Darbe Girişimi davalarını takip etmeyi ulvi görev saydığını belirterek, suçluların gerekli cezayı aldıklarını görerek vicdanların rahatladığını ve adalete olan güvenin arttığını söyleyerek konuşmasını tamamladı.

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