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Esendereli öğrencilerden doğa yürüyüşü

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA(Hakkari), (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesindeki Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, doğa yürüyüşü yaptı

20 Kasım 2017 16:10

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA(Hakkari), (DHA)- HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesindeki Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, doğa yürüyüşü yaptı. 15 kilometre yürüyen öğrenciler, yol boyunca birçok yaban hayvanını gözlemleme imkanı bulduklarını söyledi. 
Yüksekova\'ya 40 kilometre uzaklıkta bulunan Esendere beldesindeki Çok Programlı Anadolu Lisesi\'nin \'Doğa Yürüyüşü Kulubü\' ilk etkinliklerine \'trekking\' yaparak başladı.
Okul Müdürü Kenan Canan, öğrencilere doğa bilinci, ve çevreyi tanıtmak amacıyla etkinliği düzenlediklerini ve sürdüreceklerini söyledi. Öğretmenler eşliğinde 15 öğrencinin Esendere beldesinden baslayan yürüyüşü 15 kilometre sürdü. Öğrenciler yürüyüş boyunca eğlendiklerini, spor yaptıklarını ayrıca keklik, doğan, şahin, kuzgun ve farklı yaban hayvanlarını gözlemleme imkanı bulduklarını söyledi.

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