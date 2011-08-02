Esenboğa'nın çatısı yağmura dayanmadı

T24 - Esenboğa'da akşam saatlerinde başlayan yağış, yaklaşık 2 saat etkili oldu. Yağışın ardından Esenboğa Havalimanının İç ve Dış Hatlar giriş bölümündeki çatı bir süre sonra biriken suyu taşıyamadı ve su sızdırmaya başladı.



Bu arada, Esenboğa Havalimanına İç ve Dış Hatlar bölümünün arasında kalan asma katın alt kısmının bir bölümü, suyun birikmesi sonucu çöktü.



Esenboğa Havalimanı'nda güvenlik önlemleri alınırken, yolcuların da cep telefonlarıyla oluşan manzarayı görüntüledikleri dikkat çekti.



Esenboğa Havalimanında çökme nedeniyle oluşan hasar giderilmeye çalışılırken, biriken suyun tahliye çalışmaları sürüyor.



Öte yandan, suların elektrik tesisatına sızmasıyla birlikte Esenboğa Havalimanı'nda sık sık elektrik kesintisi yaşandı.







