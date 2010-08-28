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ESENBOĞA'DA KAÇAK DİŞ MALZEMELERİ ANKARA (A.A)

28 Ağustos 2010 12:27

-ESENBOĞA'DA KAÇAK DİŞ MALZEMELERİ  ANKARA (A.A) - 28.08.2010 - Esenboğa Havalimanında, kaçak yollardan yurda sokulmak istenen çok miktarda diş malzemesi ele geçirildi. Esenboğa Havalimanı Gümrük ve Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, Stuttgart'tan gelen yolcular üzerinde yapılan risk analizi çalışmalarında iki yolcudan şüphelendi. F.G ve Ş.K isimli bu kişilere ait 2 bavulda yapılan X-Ray kontrolünde, beyan edilmemiş, 672 adet diş malzemesi bulundu. Piyasa değerinin yaklaşık 100 bin lira olduğu değerlendirilen bu malzemelere el konuldu. Bavulların sahibi F.G ve Ş.K hakkında ise Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

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