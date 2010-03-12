Esenboğa'da kaçak cep telefonu operasyonu

T24 - Esenboğa Havaliman'ındaki operasyonda, yasa dışı yollarla yurda sokulmak istendiği belirtilen viski, cep telefonu ve cep telefonu aparatları ele geçirildi. Kaçak malların Dubai üzerinden getirilerek yurda sokulmaya çalışıldığı belirtildi.



Esenboğa Havalimanı Gümrük ve Gümrük Muhafaza ekipleri yaptıkları iki ayrı operasyonda, yurda kaçak yollarla sokulmak istenen 44 şişe viski, 3 çanta dolusu cep telefon ve cep telefonu aparatları ele geçirdi.



Dubai üzerinden Ankara'ya getirilerek yurda sokulmak istenen kaçak mallarla ilgili olarak 2 kişi, yasal işlem yapılmak üzere Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.