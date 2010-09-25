T24 LogoT24 Logo
Gündem

ESENBOĞA'DA 4,5 MİLYON LİRALIK KAÇAK İLAÇ ANKARA (A.A)

25 Eylül 2010 12:30

-ESENBOĞA'DA 4,5 MİLYON LİRALIK KAÇAK İLAÇ ANKARA (A.A) - 25.09.2010 - Esenboğa Havalimanında, yurda kaçak yollardan sokulmak istenen, yaklaşık 4 milyon 500 bin TL piyasa değerinde, 1 ton 947 kilogram ağırlığında bitkisel içerikli ilaç yakalandı. ''Alo 136 Gümrük İhbar Hattı''na gelen bir ihbarı değerlendiren Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekipleri, Hong Kong'dan havayoluyla İstanbul'a, buradan da da karayoluyla Esenboğa Havalimanı gümrüğüne getirilen 90 koli malzemeyi incelemeye aldı. Yapılan arama sonucu, U.Y'nin sahibi olduğu, Ankara'da kurulu bir şirket adına gönderilen kolilerde, toplam 1 milyon 589 bin 900 adet yabancı menşeli ve ithalatı Sağlık Bakanlığı'nın iznine bağlı bitkisel içerikli ilaç bulundu. Yurda kaçak yollardan sokulmak istenen, cinsel gücü artırıcı ve zayıflama amaçlı kullanılan bu ilaçların piyasa değerinin yaklaşık 4 milyon 500 bin TL olduğu ifade edildi. Alıcı gözüken firma yetkilileri hakkında ise Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24