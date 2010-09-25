-ESENBOĞA'DA 4,5 MİLYON LİRALIK KAÇAK İLAÇ ANKARA (A.A) - 25.09.2010 - Esenboğa Havalimanında, yurda kaçak yollardan sokulmak istenen, yaklaşık 4 milyon 500 bin TL piyasa değerinde, 1 ton 947 kilogram ağırlığında bitkisel içerikli ilaç yakalandı. ''Alo 136 Gümrük İhbar Hattı''na gelen bir ihbarı değerlendiren Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekipleri, Hong Kong'dan havayoluyla İstanbul'a, buradan da da karayoluyla Esenboğa Havalimanı gümrüğüne getirilen 90 koli malzemeyi incelemeye aldı. Yapılan arama sonucu, U.Y'nin sahibi olduğu, Ankara'da kurulu bir şirket adına gönderilen kolilerde, toplam 1 milyon 589 bin 900 adet yabancı menşeli ve ithalatı Sağlık Bakanlığı'nın iznine bağlı bitkisel içerikli ilaç bulundu. Yurda kaçak yollardan sokulmak istenen, cinsel gücü artırıcı ve zayıflama amaçlı kullanılan bu ilaçların piyasa değerinin yaklaşık 4 milyon 500 bin TL olduğu ifade edildi. Alıcı gözüken firma yetkilileri hakkında ise Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.