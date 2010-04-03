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Esenboğa yolunun bir kısmı yarın kapanacak

03 Nisan 2010 20:28

T24- Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yapılacak yol-kavşak-viyadük ve tünel çalışmaları nedeniyle Esenboğa Havalimanı yolunun, havalimanına gidiş istikameti çevre yoluna gelmeden önceki 500 metrelik bölümü yarın trafiğe kapatılacak. Bu bölümdeki trafik akışı, geliş istikametindeki yoldan sağlanacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Esenboğa Havalimanı yolunun çevre yoluna yakın bölümü yarın saat 10.00'dan itibaren taşıt trafiğine kapatılacak.


“Kavşak 1” olarak belirlenen bu bölümdeki çalışmaların yaklaşık dört aylık bir sürede tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi.


Yarın ulaşıma kapatılacak yolda, trafik geliş yoluna aktarılacak ve burada iki şerit gidiş, iki şerit geliş olarak trafik akışı sağlanacak

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