Esenboğa yolunun bir kısmı yarın kapanacak

T24-

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Esenboğa Havalimanı yolunun çevre yoluna yakın bölümü yarın saat 10.00'dan itibaren taşıt trafiğine kapatılacak.





“Kavşak 1” olarak belirlenen bu bölümdeki çalışmaların yaklaşık dört aylık bir sürede tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi.





Yarın ulaşıma kapatılacak yolda, trafik geliş yoluna aktarılacak ve burada iki şerit gidiş, iki şerit geliş olarak trafik akışı sağlanacak

