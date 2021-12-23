Esenboğa Havalimanı ihalesi “tekliflerin maliyetin çok üzerinde olması" nedeniyle iptal edildi

Ulaştırma Bakanlığı tarafından 14 Temmuz’da 600 milyon TL’ye ihale edileceği duyurulan Ankara Esenboğa Havalimanı PAT onarım ve tadilat ihalesinin “bütün tekliflerin yaklaşık maliyetin çok üzerinde olması" nedeniyle 8 Aralıkta iptal edildiği ortaya çıktı.

Sözcü gazetesinden Yusuf Demir’in haberine göre, TL’nin son dönemde aşırı değer kaybı nedeniyle Toplu Konut İdaresi'nin onlarca ihalesinden sonra Ulaştırma Bakanlığı'nın bir büyük ihalesi daha iptal oldu.

14 Temmuz'da ihale edileceği duyurulan “Esenboğa Havaliamanı Pist-Apron-Taksi Yolu Onarım ve Tadili (1. Etap) Yapım İşi” ihalesinin iptal edildiği açıklandı.

İptal nedeni, şu ifadeyle duyuruldu: “Bütün Tekliflerin Alıma Ayrılan Ödeneğin/ Yaklaşık Maliyetin Çok Üzerinde Olması Nedeniyle”

5 ay sonra iptal edildi

İhale tarihi 14 Temmuz olan ve “Belli İstekliler Arasında ihale usulüyle” yapılacağı duyurulan ancak tüm süreci iktidar tarafından sır gibi saklanan ihalenin 8 Aralık günü iptal edildiği ortaya çıktı.

Limak yaklaşık bedelin 3 katını teklif etmişti

SÖZCÜ Gazetesi yazarı Çiğdem Toker, 6 Aralık tarihli yazısında, Temmuz ayı değeriyle 598.5 milyon TL büyüklüğündeki ihaleye sorunlu bir şekilde ancak 5 ay sonra teklif alınabildiğini ortaya koymuştu.

Toker, 16 firmanın ihaleye başvurduğunu, yeterli görülen 8 firmadan 4'ünün teklif verdiğini, teklif verenler de bırakın indirimi en düşüğü yüzde 40 artırım istediğini yazdı. Hatta Limak'ın yaklaşık değerin üç katı teklif verdiğini açığa çıkardı.