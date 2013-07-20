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Dünya

'Eşek hoşaftan ne anlar'

İslam karşıtlığıyla tanınan PVV’nin Lideri Geert Wilders, parlamentoda Hollanda konsolosluğunun Bodrum Karnavalı'na yardım kararına karşılık Türkçe 'Eşek hoşaftan ne anlar' dedi

20 Temmuz 2013 11:42

Hollanda Özgürlük Partisi Lideri Geert Wilders Hollanda konsolosluğun Bodrum Karnavalı’na 3 bin 800 Euro yardım yapmasını ‘eleştirerek’ Türkçe, “Eşek hoşaftan ne anlar” dedi.

Doğan Haber Ajansı'ndan Yaşar Anter'in haberine göre, Bodrum Kültür Sanat Topluluğu (BKST) tarafından 3-5 Temmuz’da Muğla’da düzenlenen 3’üncü Uluslararası Bodrum Karnavalı’na, Hollanda’nın İstanbul Konsolosluğu tarafından destek amacıyla 3 bin 800 Euro yardım yapıldı.

Olayı öğrenen Hollanda Özgürlük Partisi (PVV) Lideri Geert Wilders, Dışişleri Bakanı Frans Timmermans’a verdiği soru önergesinde, “Kendi ülkesinde kültür sanatı yardımdan mahrum eden hükümet, Türklere yardım ediyor. Eşek hoşaftan ne anlar? Bu parayı geri almak için girişimde bulunacak mısınız” dedi. Yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığıyla tanınan PVV’nin Lideri Geert Wilders, parlamentoda konuyla ilgili yaptığı konuşması sırasında da Türkçe olarak “Eşek hoşaftan ne anlar” cümlesini tekrarladı.

 

Seneye Bodrum’a gelsin, görsün

 

BKST Başkanı sanatçı Necmi Cavlı, PVV Lideri Geert Wilders’e sanatın diliyle yanıt vereceklerini söyledi. Karnavalda Hollanda kültürünün tanıtıldığını hatırlatan Cavlı, “Bu bir ırkçı söylemdir. Hollanda Konsolosluğu’nun yardımını sadece Hollanda’dan gelen sanatçı ve gruplar için kullandık. Kendisini gelecek yılki karnavala davet edeceğiz. Gelsin ne yapıldığını yerinde görsün” dedi.

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Geert WilderseşekhoşafFrans Timmermans

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