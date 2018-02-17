Eşek duvara çarptı, bina yıkıldı, çocuk öldü, suçlu çıktı, AYM bozdu

Anayasa Mahkemesi (AYM) , Muş Varto'da TRT'nin metruk haldeki verici binasında yaşamını yitiren 9 yaşındaki E.Y'nin, eşeğin duvara çarpması dolayısıyla binanın yıkıldığı ve çocuğun kendi kusuruyla öldüğüne dair savcılık kararını bozdu. Yeniden yargılama isteyen Mahkeme, çocuğun 9 kişilik ailesine toplam 40 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun haberine göre, 2010 yılında Muş Varto'da meydana gelen olay, E.Y'nin ölümüyle sonuçlandı. Olay, bilirkişi raporunda şöyle özetlendi:



"Başvurucular yakını E.Y, arkadaşlarıyla birlikte köye yaklaşık 500 metre mesafede bulunan tek katlı, betonarme, metruk binaya eşekle girmiştir. Bağlamaya çalıştığı hayvanın duvara çarpması sonucu bina çökmüş, çöken kolonlardan birinin altında kalan E.Y hayatını kaybetmiştir."

Kovuşturmaya yer yok

Varto Cumhuriyet Başsavcılığı ise "Bir başkasına ait binaya yanındaki eşekle girerek, hayvanın duvara çarpmasına neden olan maktul E.Y'nin kendi kusuru nedeniyle ölümüne sebep olduğundan kovuşturmaya yer olmadığına" kararı aldı. Ailenin bu karara itirazı ise Muş Sulh Ceza Hakimliğince reddedilmişti.

Kişilerin yaşam hakkını

korumak devletin ödevi

Bu karar üzerine çocuğun yakınları AYM'ye bireysel başvuruda bulundu. Önceki gün Resmi Gazete'de yayımlanan AYM kararında söz konusu binanın kişilerin yaşamı üzerinde risk oluşturduğu vurgulanarak şu değerlendirme yapıldı:

"Devletin yetki alanında bulunan tüm bireylerin yaşam hakkını. hatta kişinin kendi eylemlerinden kaynaklanabilecek risklere karşı koruma ödevi vardır."

Yaşam hakkı ihlali verildi

Bu değerlendirmenin ardından AYM, şu hükmü verdi:

“Müteveffanın 9 yaşındaki bir çocuk olması nedeniyle yetişkinlerin sahip olduğu muhakeme yeteneğine sahip olmadığı, müteveffanın binaya eşekle girmesinin kamusal makamların gerekli tedbirleri almamış olmalarından kaynaklanan sorumluluklarını ortadan kaldırmadığı değerlendirilmektedir. Anayasa’nın 17. maddesinde güvence altına alınan yaşama hakkı ihlal edilmiştir. Yaşam hakkı ihlali sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmasına oybirliğiyle karar verildi."