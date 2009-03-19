T24 LogoT24 Logo
Dünya

Eşek Adası göçmenlerin gözde mekanı

Ege Denizi'ndeki Sisam Adası'nın güneyinde yer alan Eşek Adası'na kaçak yollardan ulaşan göçmen sayısı 2009 yılı içinde 700'e ulaştı

19 Mart 2009 02:00

Ege Denizi'ndeki Sisam (Samos) Adası'nın güneyinde yer alan Eşek (Agathonissi) Adası'na kaçak yollardan ulaşan göçmen sayısının 2009 yılı içinde 700'e ulaştığı bildirildi.

Yunan basın yayın organları, yılbaşından düne kadar adaya ayak basan kaçak göçmenlerin büyük çoğunluğunu Filistinli, Afgan ve Somalilerin oluşturduğunu duyurdu.

Ada nüfusunun 150 kişi civarında olduğu belirtilen haberlerde, göçmen grupları arasında bulunan çocuklara elden gelen yardımın yapıldığı, ancak söz konusu grupların ada nüfusundan kalabalık olmasının endişe yarattığı belirtildi.

"Davetsiz misafirlerin" adaya genellikle günlerce aç kalmış olarak ulaştıkları, aralarında hamile kadınlar hatta zihinsel ve bedensel engelliler bulunduğu belirtilen haberlerde, ülkedeki göçmen kamplarında ve misafirhanelerdeki yoğunluk nedeniyle söz konusu göçmenlere nasıl bir yardımda bulunulabileceği sorusunun gündeme geldiği yorumu yapıldı.

Haberlerde, zaman zaman etkili olan kötü hava şartları, şiddetli rüzgarlara rağmen Yunan adalarına yönelik kaçak göçmen akınının kesintisiz sürdüğü de belirtildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24