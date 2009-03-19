Eşek Adası göçmenlerin gözde mekanı

Ege Denizi'ndeki Sisam (Samos) Adası'nın güneyinde yer alan Eşek (Agathonissi) Adası'na kaçak yollardan ulaşan göçmen sayısının 2009 yılı içinde 700'e ulaştığı bildirildi.



Yunan basın yayın organları, yılbaşından düne kadar adaya ayak basan kaçak göçmenlerin büyük çoğunluğunu Filistinli, Afgan ve Somalilerin oluşturduğunu duyurdu.



Ada nüfusunun 150 kişi civarında olduğu belirtilen haberlerde, göçmen grupları arasında bulunan çocuklara elden gelen yardımın yapıldığı, ancak söz konusu grupların ada nüfusundan kalabalık olmasının endişe yarattığı belirtildi.



"Davetsiz misafirlerin" adaya genellikle günlerce aç kalmış olarak ulaştıkları, aralarında hamile kadınlar hatta zihinsel ve bedensel engelliler bulunduğu belirtilen haberlerde, ülkedeki göçmen kamplarında ve misafirhanelerdeki yoğunluk nedeniyle söz konusu göçmenlere nasıl bir yardımda bulunulabileceği sorusunun gündeme geldiği yorumu yapıldı.



Haberlerde, zaman zaman etkili olan kötü hava şartları, şiddetli rüzgarlara rağmen Yunan adalarına yönelik kaçak göçmen akınının kesintisiz sürdüğü de belirtildi.

