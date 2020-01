Eşeğin işkenceyle öldürülmesine köylülerden tepki

Sait KARADUMAN/EMİRDAĞ (Afyonkarahisar), (DHA) - AFYONKARAHİSAR\'ın Emirdağ İlçesi\'ne bağlı Sığracık Köyü\'nde bir eşek, ayaklarından ve boynundan bağlanıp makatına su hortumu sokularak öldürüldü. Köy Muhtarı Bekir Erdoğan \"Böyle bir olayın köyümüzde yaşanması bizleri derinden üzdü. Kim veya kimler yaptı ise bir an önce bulunmasını istiyoruz\" dedi.

Olay, geçen perşembe gecesi Emirdağ\'a bağlı Sığracık Köyü\'nde meydana geldi. İsmail Keklik\'in köyde yapımına başladığı inşaatın yanına gece belirsiz bir saatte gelen kişi ya da kişiler, Keklik\'e ait eşeği ayaklarından ve boynundan bağlayarak yere yatırdı. Ardından eşeğin makatına su hortumu sokan kişiler, olay yerinden ayrıldı. Sabah inşaata gelen Keklik, eşeğini ölü buldu.

\'KİMSEYE BİR ZARARIM YOK\'

Geçimini su tesisatçılığı ile sağladığını belirten İsmail Keklik, köyde tanındığını ve kimseye bir zararı olmadığını belirtti. Keklik, “Bu olayı yaşayınca beynimden vurulmuşa döndüm. Eşim ve ailem ne yapacağımızı şaşırdık. Olayın ardından jandarma ekipleri köyde araştırma yaptı. Sonucunu bekliyoruz. Kimseye bir husumetim yok ancak bunu yapanların da bir an önce bulunmasını istiyorum. Bu bir canilik, bu kadar vicdansızlık hayatımda ilk kez görüyorum. Bunu değil insan, hayvanlar bile yapmaz. Bunu yapanlara ne diyeceğimi de bilemiyorum. Allah\'a havale ediyorum\" diye konuştu.

TÜM KÖYLÜLERİMİZ ÜZÜLDÜ

Olayın duyulmasının ardından tüm köylünün olaya bir anlam veremediğini ve çok üzüldüğünü söyleyen Sığracık Köyü Muhtarı Bekir Erdoğan ise “Böyle bir olayın köyümüzde yaşanması bizleri derinden üzdü. Kim veya kimler yaptı ise bir an önce bulunmasını istiyoruz\" dedi. Emirdağ İlçe Jandarma ekipleri, vahşetin faillerini bulmaya çalışıyor.



