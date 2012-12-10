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Dünya

'Esed'in yaza kadar gideceğini tahmin eden Ankara, sonrasını düşünüyor'

Guardian gazetesine göre, Ankara, Beşşar Esed'in yalnız kaldığını, kafasının karışık olduğunu, ne kendini ne de yönetimini krizden çıkaracak durumda olmadığını düşünüyor

10 Aralık 2012 09:13

İngiliz Guardian gazetesi, Suriye'de rejimin sonunun yaklaştığını gören Ankara'nın, Suriyeli Kürtler'in geleceğiyle kimyasal silahlarının akibeti konusunda kaygılı olduğunu yazdı.
 
İngiliz Guardian gazetesi, Suriyeli muhalifler Şam'a yaklaşırken, Esed sonrası olabileceklerin komşu ülkeleri kaygılandırdığını yazdı.

Gazeteye göre, Beşşar Esed'in yaza kadar gideceğini tahmin eden Ankara'da, Esed sonrası planlar şimdiden yapılmaya başlandı.

Gazete, Suriye'deki kaosun Türk ordusunu savaş durumuna yaklaştırdığını, kaostan sonraki aşamada Türkiye'nin rol oynamasının muhtemel olduğunu belirtti.

Guardıan, Ankara'da, Suriye'de devletin çökmesi halinde Suriyeli Kürtler'in ne yapacağı ve kimyasal silahların ne olacağının tartışma konusu olduğunu belirtti.

İngiliz gazeteye göre, Ankara, Beşşar Esed'in yalnız kaldığını, kafasının karışık olduğunu, ne kendini ne de yönetimini krizden çıkaracak durumda olmadığını düşünüyor.


'Esed kolayca etkilenen biri'


Gazeteye konuşan bir Türk yetkili, "Esad güçsüz, kolayca etkilenen biri" derken, annesinin Esad üzerinde çok etkili olduğunu, annenin resimden çıkması halinde sorunun çözüleceğini belirtti.

Türk yetkili, "Şimdi Esad köşeye sıkışmış bir kedi. Nasıl hareket edeceğini bilemiyorsunuz. Her şey mümkün. Hepimiz akıllıca davranmalıyız, kaybedilecek çok şey var" diye konuştu.

Guardian, Ankara, Moskova ve Beyrut'taki kaynakların, kardeş Mahir Esad'ın temmuz ayındaki saldırıda bir ayağını kaybetse de askeri rol oynamaya devam ettiğini söylediklerini de aktardı.


'Esed'in sonu yaklaşıyor'


Bu arada, Almanya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Gerhard Schindler, Esed'in sonunun yaklaştığını iddia etti.

Schindler, Esed yönetiminin her geçen gün Suriye'nin kontrolünü daha da kaybettiğine dikkat çekti ve Şam rejiminin ayakta kalamayacağını savundu.

Alman Dış İstihbarat Başkanı, Esed'in artık tüm dikkatini Şam'a verdiğini ve önemli askeri tesislerle havaalanlarını savunmaya çalıştığını belirtti. 


Lavrov'dan Amerikalılara yalanlama


Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'in kaderiyle ilgili kimseyle görüşmediklerini söyledi.

Lavrov, Amerikalı yetkililerin, Rusya'nın pozisyonunun değişmekte olduğunu söylediklerini ancak bunun doğru olmadığını belirtti. Rus Dışişleri Bakanı, Cenevre toplantısındaki kararları desteklemeye devam ettiklerini de söyledi.

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