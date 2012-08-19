Esed'in yardımcısı El Şara, Ürdün'e kaçmak isterken yakalandı

Devlet Başkanı Beşar Esed’in yardımcısı olan en etkin Sünni siyasetçi Faruk El Şara’nın Ürdün'e kaçtığı sırada yakalanarak ev hapsine alındığı iddia edildi.

Suriye’de 17 aydır süren çatışmalar yüzünden geçen hafta Başbakan Riyad Hicab, gece yarısı düzenlenen gizli bir operasyonla Ürdün’e kaçmış ve muhaliflerin tarafına geçmişti.

Dün de Devlet Başkanı Beşar Esed’in yardımcısı olan en etkin Sünni siyasetçi Faruk El Şara’nın saf değiştirerek Ürdün’e kaçtığı öne sürüldü.

El Arabiya gazetesi, Özgür Suriye Ordusu’na dayanarak Şara ve iki üst düzey hükümet yetkilisinin Ürdün’e kaçtığını yazdı. Ancak iddia Suriye hükümeti tarafından yalanlandı.

Suriye Devlet televizyonu 2006 yılından beri Esed’in yardımcısı olan Şara’nın ülkeyi terk etmeyi asla düşünmediğini dile getirdi. Muhalifler ise Şara’nın saf değiştirme teşebbüsünün başarısız olduğunu ve Suriye rejimi tarafından ev hapsinde tutulduğunu açıkladı.

Suriye Ulusal Konseyi’nden (SNC) Marvan el Rifai, El Arabiya’ya yaptığı açıklamada, “Şara diğer saf değiştirenler gibi Suriye rejimi tarafından ev hapsine alındı” dedi.

Lübnan’a sığınan Suriye’nin eski Petrol Bakanı Yardımcısı Abdi Hüsameddin de Şara’nın kaçmak isterken yakalanarak ev hapsine alındığını açıkladı.

Geçen mart ayında Esed rejimini terk eden Suriyeli eski bakan, “Şara bir süredir rejim tarafından ev hapsinde tutuluyor” dedi.

Hüsameddin ayrıca üst düzey siyasetçilerin çoğunun sürekli olarak gözetim altında bulunduğunu da sözlerine ekledi.



Şara’yı öldürüp muhaliflerin üzerine atacaklar



30 yıldır Suriye siyasetinin en güçlü Sünni ismi olan Şara’dan üç gündür haber alınamadığını açıklayan muhalifler, Esad güçlerinin Şara’yı öldürerek suçu Özgür Suriye Ordusu’nun üzerine atacak bir senaryo üzerinde çalıştığını da öne sürdü.