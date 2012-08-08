Esed'in ordusu Halep'te kara harekâtına başladı!

Suriye'nin ikinci büyük kenti Halep'i hafta başında 20 bin askerle kuşatan Suriye ordusu, muhaliflere karşı kara harekatı başlattı.

Suriye devlet televizyonu, Suriye ordusunun Halep'e bağlı Selahaddin'e büyük bir taarruz başlattığını, isyancıların büyük bir kısmının öldürüldüğünü ve operasyonun kentin diğer bölgelerine yayıldığını duyurdu.

Suriyeli muhalifler ise, Selahaddin'in Suriye ordusunun eline düştüğü haberlerini yalanladı.

Uluslararası Af Örgütü'nden Uyarı

Uluslararası Af Örgütü de, Halep'te sivillerin korunamamasından tüm tarafların sorumlu olacağını belirterek, yeni uydu görüntülerinin şehirde ve etrafında ağır silah kullanıldığını ortaya koyduğunu açıkladı.

Merkezi Londra'da bulunan insan hakları örgütü, yeni yayımlanan uydu görüntülerinde Halep ve çevresinde ağır silahların kullanımı ve bombalamalar nedeniyle 600'den fazla krater oluştuğunun görüldüğünü belirtti.

Ağır silahların sivillerin yaşadığı merkezlere ya da yakınına yerleştirilmesinin ve kullanımının kaygı verici olduğunu bildiren Uluslararası Af Örgütü, bunun insan haklarının daha fazla ihlali anlamına geldiğini vurguladı.

Örgüt açıklamasında, "Sivil halkın korunamaması durumunda, Suriye ordusu ve silahlı muhalif grupların üyeleri eşit sorumluluğa sahiptir" ifadesine yer verdi.