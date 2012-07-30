Esed'in Londra temsilcisi istifa etti

Suriye’nin Londra maslahatgüzarı Halid el Eyyubi, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Eyyubi’nin kendi halkına karşı acımasızca şiddet uygulayan Beşşar Esed rejimini temsil edemeyeceğini, bu yüzden görevini sürdürmesinin mümkün olmadığını belirttiği” ifade edildi.

El Eyyubi, Esed rejiminin Londra’daki en üst düzey diplomatıydı. Eyyubi’nin istifası, Esed rejimine diplomatik alanda bir sarbe daha vururken, rejimin hem Suriye içinde hem de dışında gördüğü desteğin giderek azaldığını gösteren bir işaret olarak kabul edildi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, “Beşşar Esed’in, Eyyubini’nin yolunu izlemesini istiyoruz” açıklaması yaptı. Esed, Londra büyükelçisini Mart ayında çekmişti.

Ordu hava gücünü kullanıyor

Esed diplomatik arenada giderek yalnız kalırken, Suriye ordusunun Halep’te üçüncü gününe giren operasyonlarına savaş uçaklarının da destek verdiği belirtildi.

Esed rejimine bağlı güçlerin, bugün Halep’in güneybatısında bulunan ve Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) en önemli direniş noktası olarak kabul edilen Selahaddin mahallesine girdiği belirtilmişti. Görgü tanıkları, havan topları ve tanklarla devam eden operasyona, bir uçak savaş uçağının da destek verdiği söyledi.

Kentte 20 Temmuz’da patlak veren şiddetli çatışmalardan bu yana yaralı sayısı giderek artarken, hastanelerin ve mahallelerde kurulan kliniklerin dolduğu belirtildi. Sivillerin kendi çabalarıyla kurduğu kliniklerden birinde görevli olan genç bir doktor, Reuters’a yaptığı açıklamada, “Günde 30-40 yaralı geliyor. Birkaç gün önce 30 yaralı ve 20 ceset geldi. Ancak cesetler parçalanmış halde olduğu için kimliklerini tespit etmek mümkün değildi” dedi.

Suriye İnsan Haklaerı Gözlemevi örgütü, dün Halep’teki çatışmalarda 18 kişinin öldüğünü, aynı sayının Suriye genelinde 150 olduğunu belirtti. Örgüt, Pazar günü ölenlerin üçte ikisini sivillerin oluşturduğunu ifade etti.