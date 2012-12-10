Esed'in kimyasal tesisi 'El Kaide'nin elinde

Suriye'de El Kaide'ye yakınlığıyla bilinen El Nusra Cephesi'nin Esed rejimine ait kimyasal silah tesislerinden birini ele geçirdiği iddia edildi. Suriye özel temsilcisi Brahimi ise, siyasi çözümün hala mümkün olduğunu söyledi.

Alman haber ajansı dpa'nın haberine göre, Suriye'de muhalif kanatta savaşan ve terör El Kaide'ye yakınlığıyla bilinen El Nusra Cephesi, Halep'in doğusunda bulunan El Safir'deki kimyasal silah tesislerinden birini ele geçirdi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bir açıklamada da, "teröristler"in El Safir'de klor gazı üretilen bir tesisi ele geçirdiği ileri sürüldü. dpa haber ajansı, El Nusra Cephesi'nin kimyasal silah tesislerini ele geçirdiği yönündeki haberlerin Suriye'de bağımsız organlar tarafından ise doğrulanmadığını belirtti.

ABD'nin endişesi

Amerikan New York Times gazetesi de, terör örgütü El Kaide'nin Irak'taki koluna yakınlığıyla bilinen El Nusra Cephesi'nin, Suriye'de Esad rejimine karşı en iyi mücadele eden örgüt konumuna yükseldiğini yazdı.



Haberde, ABD'nin, Esad rejimine karşı mücadele eden muhalif gruplara destek vermek istediği ancak İslamcıların güçlenmesini de istemediği belirtildi.

Suriyeli muhaliflerin Şam ve Halep arasındaki kritik noktaları ele geçirmesinden sonra Suriye ordusunun, El Safir'deki kimyasal silahları, ülkenin 20 ayrı noktasındaki depolara yerleştirdiği iddia edilmişti.

Siyasi çözüm hala mümkün

BM ve Arap Birliği'nin Suriye özel temsilcisi Lakhdar Brahimi ise, Suriye'de siyasi çözümün hala mümkün olduğunu söyledi.

BM ve Arap Birliği'nin Suriye özel temsilcisi Lakhdar Brahimi, İsviçre'nin Cenevre kentinde Rus ve ABD'li yetkililerle görüştükten sonra yaptığı açıklamada, Suriye'de siyasi çözümün hala mümkün olduğunu belirtti.

Cenevre'deki görüşmeyi "yapıcı" diye nitelendiren Brahimi, Suriye'de derinleşen krize rağmen politik bir çözüm aramak konusunda uzlaşmaya varıldığını ifade etti.

Halep'te şiddetli çatışma

Suriye'deki çatışmalar son dönemde ülkenin kuzeyinde yoğunlaştı. Aralarında radikal İslamcı El Nusra Cephesi'nin de bulunduğu bir grup muhalif, Suriye ordusunun Halep'teki askeri komuta merkezini ele geçirdi. Çatışmada iki taraftan can kaybı olduğu belirtiliyor.