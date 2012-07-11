Esed'in, Irak Büyükelçisi muhaliflere mi katıldı?

Üst düzey askeri yetkililerin ardından Beşar Esad’a bir darbe de Suriye’nin Irak Büyükelçisi’nden geldi. Büyükelçi Fares’in muhaliflere katıldığı duyuruldu.

Açıklama Suriyeli muhaliflerden geldi. Suriye'nin Irak Büyükelçisi Nawaf El-Fares, Esad rejiminin askeri operasyonlarını protesto için muhaliflerin tarafına geçme kararı aldı.

Fares, taraf değiştiren ilk Suriyeli diplomat oldu. Geçtiğimiz hafta da Esad’ın en yakın arkadaşlarından olan Suriye Cumhuriyet Muhafız Birliği 105'inci Alay Komutanı Tuğgeneral Menaf Tlas, birliğinden firar ederek Türkiye üzerinden Fransa'ya kaçmıştı.