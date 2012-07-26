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Dünya

Esed'in internet silahı Fransa'dan

Suriye'nin, muhaliflerin internet iletişimini kontrol etmek için Fransa'dan gözetleme sistemi satın aldığı ortaya çıktı

26 Temmuz 2012 16:53

Suriye'de Esed rejiminin, muhalif grupların internet iletişimlerini kontrol etmek için bir Fransız şirketinden satın aldığı kitlesel gözetleme sistemini kullandığı öne sürüldü.
 
Paris merkezli Ulusalarası İnsan Hakları Federasyonu (FIDH), internet gözetleme sistemini Esad rejimine pazarlayan Fransız şirketi hakkında soruşturma başlatılması için Paris Başsavcılığı'na şikayet başvurusunda bulundu.

FIDH, "Qosmos" adlı Fransız şirketinin Esed rejimine kısaca DPI (Deep Packet Inspection) olarak bilinen ileri teknoloji ürünü internet gözetleme sistemi sattığını ve bu sistemin "Esad rejimi tarafından muhalifleri kontrol etmekte kullanıldığını" belirten bir bildiri yayımladı.


Fransa'ya Esed eleştirisi


Bildiride, Fransız devletinin, "bir yandan Esed rejimini kınarken diğer yandan Fransız şirketlerinin bu rejime gözetleme malzemesi tedarik edilmesindeki olası rollerini açığa çıkarması gerektiği" vurgulandı. Fransız İnsan Hakları Derneği onursal başkanı Michel Tubiana da konu hakkında "Batı şirketlerinin, bu malzemelerin kullanılışının sonuçlarını umursamaksızın otoriter rejimlere serbestçe bu tip malzeme satamayacaklarını bilmeleri gerekiyor" şeklinde konuştu.


İnternetteki 'Big brother'


DPI internet üzerindeki her türlü iletişimi en ince ayrıntısına kadar kontrol etmeye yarayan ileri bir teknoloji. Bu teknolojiyi elinde bulunduranlar internet üzerinde kimin kimle iletişimde olduğunu, iletişimin içeriğini, kimin hangi internet sitelerini ziyaret ettiğini ve hangi tip yazılım veya internet hizmeti kullandığını rahatlıkla gözetleyebiliyor. Fransa'da internet üzerinde hak ve özgürlükleri savunan "Quadrature du Net" adlı derneğin kurucusu Jeremie Zimmermann DIP için , "Biz bu tekonolojiye 'Kitlesel Gözetleme Silahı' diyoruz. Bu nedenle bu silahın kitlesel imha silahları gibi kontrol edilmesini istiyoruz" diyor.


Kaddafi'ye benzer teknoloji


Fransa'nın daha önce de Libya'da Kaddafi rejimine internet kontrolü konusunda ileri teknoloji ürünü malzeme pazarladığı ortaya çıkmıştı. Kaddafi ve Esed'e ileri tekonoloji ürünü elektronik gözetleme sistemlerinin Nicolas Sarkozy'nin cumhurbaşkanlığı sırasında, bu iki ülkeyle ilişkilerin "yumuşama" döneminde pazarlandığı söyleniyor. Kaddafi ve Esad, Sarkozy'nin resmi davetlisi olarak Paris'i ziyaret etmişlerdi.

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