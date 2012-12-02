Esed'in eski komutanından 'kimyasal silah' uyarısı

Esed rejiminin eski komutanı Manaf Tlass, Esed'in sona yaklaştığını ve halkına karşı kimyasal silahlar kullanabileceğini söyledi.

Paris'te Sunday Times gazetesi muhabirine yaptığı açıklama yapan Tlass, "Ne zaman ve nasıl kimyasal silahlar kullanacağını bilmiyorum ama hava kuvvetlerini ve tankları kendi halkına karşı kullanıyor. Dolayısıyla, kimyasal silahlar kullanmak da aynı mantığın parçası olur. Sona yaklaşınca, kimyasal silahlar kullanabilir"dedi.

Esed ailesiyle geçmişte yakın bağları da olan Manaf Tlass, "Beşşar, her zaman Suriye halkına yakın olmuştur, onlarla birlikte olmayı sevmiştir. Sokak protestoları başladığında halkına yönelik davranışının böyle olacağını hiçbir zaman tahmin edemezdim" diye konuştu.

Suriye'den ayrılmasaydı öldürüleceğini söyleyen Tlass, Özgür Suriye Ordusu'nun ülkeden kaçmasına yardım ettiğini söyledi. Tlass, Suriye'ye yabancı bir müdahalede bulunulmaması gerektiğini belirterek, İngiltere , ABD , Fransa gibi ülkelerin aşırıcıların eline geçmeyecek şekilde, Suriye muhalefetini silahlandırması gerektiğini belirtti.